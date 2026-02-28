Turre (Almería) homenajea al doctor Blas Carrillo López y nombra a Juan Grima Cervantes como primer Cronista Oficial

Descubrimiento de la placa que denomina a la antigua Plaza de la Iglesia como Plaza Doctor Carrillo López. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TURRE (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de Turre (Almería) ha aprovechado la celebración del Día de Andalucía para rendir homenaje a dos figuras destacadas de su historia, el Doctor Blas Carrillo López y el historiador y editor Juan Grima Cervantes, quien ha sido nombrado primer Cronista Oficial del municipio. La iniciativa, enmarcada en los actos conmemorativos de la efeméride, ha sido promovida por el Ayuntamiento, presidido por el alcalde Arturo Grima Cervantes.

Los actos han contado con la participación del vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, quien ha acompañado a la corporación local presidida por Grima y a los vecinos en una jornada que ha comenzado con el descubrimiento de la placa que denomina a la antigua Plaza de la Iglesia como Plaza Doctor Carrillo López, en honor a quien fuera nombrado Hijo Adoptivo del municipio, según ha detallado el Consistorio.

Blas Carrillo López vivió en Turre desde su infancia, donde su padre ejerció como doctor, y ha estado estrechamente vinculado al municipio hasta que en la pandemia falleció víctima del COVID. El reconocido ginecólogo donó al municipio las vidrieras que presiden la iglesia.

Durante su intervención, Escobar ha destacado la generosidad y el legado del Doctor Carrillo, cuya huella permanecerá visible en las vidrieras de la iglesia, donadas por él mismo. "Son unas vidrieras únicas en el mundo que muestran las fases de la gestación de Jesús; un tesoro que ahora queda vinculado para siempre a esta plaza", ha señalado el vicepresidente, quien también ha recordado el compromiso de la Diputación para que los vecinos de Turre "tengan acceso a las mismas oportunidades que cualquier otro rincón de

Tras el acto en la plaza, la comitiva se ha trasladado a la carpa municipal donde ha tenido lugar el nombramiento oficial de Juan Grima Cervantes como el primer Cronista Oficial de Turre. Grima se incorpora así al grupo de cronistas del Levante Almeriense, junto a representantes de Cuevas del Almanzora, Antas y Vera.

El nombramiento, aprobado por unanimidad del pleno, reconoce una trayectoria de décadas dedicada al estudio y difusión del patrimonio. Juan Grima, profesor jubilado y fundador de Arráez Editores --con cerca de 500 títulos publicados--, es considerado uno de los mayores conocedores de la historia de la comarca.

"Difícilmente habrá alguien que atesore más conocimiento sobre Turre y su comarca que Juan Grima", ha afirmado Escobar, resaltando además su labor al frente de la revista Axarquía y su activismo en defensa del patrimonio histórico.

Por su parte, el alcalde ha dado la bienvenida al nuevo cronista destacando que su labor será fundamental para seguir "adaptando y reinventando" la identidad de una villa que mira al futuro sin olvidar sus raíces en Sierra Cabrera.

Asimismo, ha recordado la importante figura que supuso para el municipio tanto el Doctor Carrillo López como su padre, ya que participó en el alumbramiento de una generación de turreros entre los que se incluye el mismo.

La festividad del 28F en Turre ha completado su programación con un marcado carácter popular. Tras los actos institucionales, los vecinos han disfrutado de una exhibición de baile a cargo de las escuelas municipales, seguida de una paella popular y diversas actuaciones musicales que han puesto el broche de oro al Día de Andalucía.