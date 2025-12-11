La UNED Almería acoge la III Jornada de Tráfico, Seguridad Vial y Medicina Legal

III Jornada de Tráfico, Seguridad Vial y Medicina Legal en la sede de la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año más UNED Almería se abre a toda la sociedad para la celebración de la III edición de la Jornada de Tráfico, Seguridad Vial y Medicina Legal que se lleva a cabo en la sede de esta institución académica en colaboración con la Diputación Provincial, la Universidad de Almería y la DGT de la provincia. Este encuentro, de carácter gratuito, está dirigido a estudiantes y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La jornada ha contado con la participación de destacados expertos en las materias tratadas que han debatido y reflexionado sobre aspectos tan importantes como el periodismo local y la seguridad vial, los permisos de conducción extranjeros, la aplicación de las directivas europeas o aspectos policiales, entre otros asuntos.

La diputada provincial Lorena Nieto ha apuntado que "con esta jornada propiciamos un encuentro académico y profesional para reflexionar desde una perspectiva jurídica los asuntos más destacados de la normativa de tráfico y de seguridad vial".

En esta línea, ha remarcado el "compromiso de Diputación con la UNED y actividades como esta" porque "con ellas fortalecemos una institución académica que lleva 44 años formando a miles de almerienses".

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, ha valorado este espacio de debate en el que, además, se han explorado algunos asuntos que serán novedad en 2026, como la regulación de los patinetes eléctricos mediante registro y seguro obligatorio o la introducción de la baliza V16, que será exigible a partir del 1 de enero.

Méndez también ha trasladado la apuesta por una mejor formación de los futuros conductores y líneas de trabajo encaminadas a reducir la tasa de alcoholemia o para la celebración del 20º aniversario de la entrada en vigor del carné por puntos.

De otro lado, el abogado del Estado Demetrio Carmona del Barco ha destacado que el contenido de la jornada está basado en la experiencia de años anteriores donde "siempre partimos de cuestiones actuales poniendo de relieve aspectos que cada vez tienen más importancia, sobre todo en los procedimientos sancionadores como la prevención y, por tanto, el papel de la prensa más cercana".

Por último, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, Juan Francisco Pérez Gálvez, ha dado las gracias a todos los ponentes así como a las instituciones participantes en una reflexiva jornada que consiguió un aforo completo.