La UNED celebra en Almería el XXVI Simposio de Actualización en Derecho Administrativo

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UNED en Almería ha celebrado durante esta semana el XXVI Simposio de Actualización en Derecho Administrativo y el V Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Jurídicas.

El diputado provincial Carlos Sánchez ha participado en la inauguración institucional de esta iniciativa acompañado de los promotores del mismo, Demetrio Carmona y Juan Francisco Pérez Gálvez, así como la directora del Centro Asociado, María del Carmen Pérez Fuentes, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Bajo el lema 'El control de la Administración y la garantía de los derechos', el simposio ha reunido a relevantes figuras del ámbito jurídico, académico e institucional, tanto nacionales como internacionales.

Entre los ponentes que han asistido se encuentran el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo de Lucas Murillo de la Cueva, el magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa, el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza García, el catedrático de la Universidad de Valencia Santiago Carbó, y el director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, Francesc José María Sánchez.

Junto a destacados representantes de la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la administración pública y el ámbito empresarial almeriense, también han acudido a este simposio el profesor de la School of Law de la Universidad de Glasgow James Murdoch y el doctor Rajú Chinthalapati, investigador en Goldsmiths, de la Universidad de Londres.

La dirección académica del encuentro ha sido responsabilidad del doctor Juan Francisco Pérez Gálvez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y profesor-tutor del Centro Asociado, y de Demetrio Carmona del Barco, abogado del Estado y profesor-tutor de la UNED.

El programa ha incluido conferencias, mesas redondas y talleres prácticos sobre temas como la ciberseguridad en la Administración Pública, la prevaricación administrativa, la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia española, la conversión en personal funcionario fijo, o las nuevas fronteras de la inteligencia artificial en la economía y la gestión pública.

Durante el simposio se ha presentado también el libro 'Régimen jurídico de la medicina y telemedicina digital' (Tirant lo Blanch, 2025), del profesor Pérez Gálvez, con la intervención de varios de los ponentes principales.

El evento, homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), está organizado por el Centro Asociado de la UNED en Almería y el Grupo de Investigación PAIDI SEJ056 de la Universidad de Almería, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido y Tragsa.

El diputado provincial ha celebrado que la UNED Almería vuelva a ser un referente en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y ha puesto en valor del compromiso de la Diputación con el centro asociado. "Es una de las principales herramientas con la que contamos para fijar la población e igualar oportunidades. Y que acoja un evento de esta envergadura permite que sea un centro referente por su apuesta por las ciencias jurídicas", ha explicado.

La directora del centro asociado ha destacado que "la UNED en Almería vive un momento de enorme vitalidad: crece el interés por la formación universitaria a distancia y reforzamos nuestro compromiso con la actualización profesional y el debate académico. Invitamos a todos los interesados a aprovechar la ampliación del plazo de matrícula y a participar en este simposio de referencia, que vuelve a situar a la UNED en Almería como un punto de encuentro para el conocimiento y la reflexión jurídica".