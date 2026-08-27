Los usuarios de la Residencia Asistida de Almería celebran una jornada de feria con flamenco y animación

Jornada de feria en la Residencia Asistida de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la Residencia Asistida de la Diputación de Almería han disfrutado de una jornada especial de feria con flamenco, baile, animación y un almuerzo para disfrutar de una de las tradiciones más populares de la ciudad.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, y la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, han acompañado a los usuarios y profesionales del centro durante una Feria del Mediodía en la que "han compartido música, convivencia y momentos de emoción".

Según ha explicado la Diputación en una nota, la jornada ha contado con una actuación flamenca a cargo de Rocío Zamora, acompañada a la guitarra por Juan de Dios. Posteriormente, los usuarios han participado en una sesión de baile y animación antes de disfrutar de un almuerzo de feria.

Escobar ha destacado que esta celebración permite que "nuestros usuarios sientan la Feria como algo suyo y puedan disfrutar aquí, en su casa, de esos momentos de alegría, convivencia y tradición que durante estos días comparte toda Almería".

En este sentido, el vicepresidente ha señalado que con iniciativas como esta "queremos devolverles, aunque sea en una pequeña parte, todo el cariño que ellos nos han dado y nos siguen dando. Se merecen disfrutar de estos días, sentirse protagonistas y compartir también la alegría de la feria. Para nosotros es una satisfacción poder acompañarlos y vivir con ellos momentos como este".

Asimismo, Escobar ha valorado la implicación de los profesionales del centro y ha agradecido "el cariño y la sensibilidad con los que preparan cada actividad. Son ellos quienes consiguen que nuestros usuarios se sientan acompañados, queridos y protagonistas, y esa atención cercana es una parte fundamental de la calidad asistencial que ofrecemos desde la Diputación".

Durante unas horas, el centro se ha llenado de música y ambiente festivo para trasladar la Feria de Almería a los usuarios de la residencia y vivir una jornada para compartir y disfrutar.