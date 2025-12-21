Los usuarios de la Residencia Asistida de Diputación de Almería celebran la Navidad con una agenda de actividades

La Residencia Asistida de la Diputación de Almería celebra la Navidad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha diseñado una completa programación especial de Navidad 2025 en la Residencia Asistida de Mayores, con el objetivo de convertir estas fechas en un espacio de "convivencia, emoción compartida y bienestar" para las personas residentes y sus familias, a través de actividades que fomentan "la participación, la memoria emocional y el encuentro intergeneracional".

El vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado en una nota que la Residencia Asistida de Mayores "no es solo un centro residencial" sino que "es un hogar en el sentido más amplio de la palabra".

Así, ha subrayado que en él conviven "dos grandes familias: la de sangre, la de toda la vida, y la que forman los profesionales que acompañan y cuidan a nuestros mayores cada día con dedicación y vocación".

En este sentido, ha valorado tanto la celebración de la zambomba flamenca como el encuentro intergeneracional con escolares, iniciativas que "llenan de vida, música y emociones unos espacios que deben estar siempre abiertos a la convivencia y al cariño".

Escobar ha agradecido expresamente la implicación de la Dirección del centro, del personal de la residencia y de las entidades colaboradoras, así como la participación de los familiares, "que pudieron comprobar de primera mano cómo estas actividades refuerzan el bienestar emocional y el sentimiento de pertenencia".

Del mismo modo, ha querido destacar el papel de las personas mayores como "auténticos referentes de esfuerzo, sacrificio y superación", recordando que "si hoy disfrutamos de una buena educación, de un sistema sanitario sólido y de mejores oportunidades, es gracias al trabajo y a las dificultades que ellos afrontaron en su momento".

El vicepresidente ha animado a los más jóvenes a "no dejar pasar la oportunidad de formarse, trabajar y luchar por sus ideales", trasladándoles que "todo esfuerzo tiene su recompensa", y ha señalado que la programación navideña impulsada por la Diputación en la residencia está diseñada para "disfrutar, compartir y vivir la Navidad en toda su dimensión, cultural, social y también religiosa".

Escobar ha detallado que estas fechas "se entienden mejor cuando se celebran junto a quienes más valor saben darles", y ha deseado a residentes, familias y profesionales "una Navidad llena de compañía, recuerdos y emociones compartidas".

Dentro de este calendario, los salones generales de la Residencia han acogido la Fiesta de la Familia, una actividad de dinamización sociocultural de carácter navideño que ha reunido a residentes y familiares en torno a la música tradicional.

La jornada ha contado con una zambomba flamenca a cargo de la escuela de flamenco Charo López, combinando la actuación musical con una pequeña degustación de dulces navideños, en un ambiente diseñado para despertar recuerdos, emociones positivas y vivencias compartidas, reforzando los vínculos afectivos y el bienestar emocional de los mayores.

Además, la residencia ha realizado el encuentro intergeneracional 'Despertando Emociones', en el que alumnado del Colegio San Indalecio ha visitado la residencia para compartir una actuación musical navideña con las personas mayores.

Durante la actividad, los niños han interpretado villancicos y canciones festivas y han entregado felicitaciones navideñas personalizadas, escritos por ellos mismos.

Ambas actividades se enmarcan en una programación navideña pensada para humanizar los cuidados, abrir la residencia a la comunidad y reforzar el papel de las tradiciones, la música y la convivencia como herramientas clave para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La programación de actividades de Navidad 2025 en la Residencia Asistida de Mayores desarrolla una agenda completa que se extiende desde comienzos de diciembre hasta el Día de Reyes, combinando actos culturales, religiosos, musicales y gastronómicos.

El calendario incluye actuaciones de coros, encuentros intergeneracionales, celebraciones familiares, jornadas especiales como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes, así como actividades tradicionales que refuerzan la convivencia y la ilusión en estas fechas.