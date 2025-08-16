La Velada Andalusí de Santa Fe de Mondújar (Almería) recrea este sábado la Ruta de la Seda

ALMERÍA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar han presentado una nueva edición de la Representación Histórica de la Velada Andalusí, que se celebrará el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 21,00 horas en la Torre Nazarí y que en esta ocasión recreará la Ruta de la Seda.

La Velada Andalusí de Santa Fe de Mondújar es un evento que busca principalmente rescatar y difundir la historia local, con un episodio relevante de la historia árabe del municipio, según ha recordado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado esta recreación histórica que divulga la historia de la provincia y, en concreto, de este municipio.

"Santa Fe de Mondújar nos invita, cada año, a realizar un auténtico viaje en el tiempo con su Velada Andalusí, una cita que nos traslada a la Edad Media, cuando nuestra provincia formaba parte de la floreciente y próspera Al-Ándalus, admirada en todo el Mediterráneo y Europa por su riqueza cultural, científica y económica", ha manifestado.

En este sentido, Morales ha explicado que "este evento, ya plenamente consolidado, es un magnífico ejemplo de cómo acercar el pasado a la ciudadanía de una forma divulgativa, amena y participativa, a través de un completo programa de actividades que contribuye a reforzar nuestra identidad cultural y a dinamizar la vida social y turística del municipio".

Por su parte, la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trinidad Góngora, ha destacado que "la Velada Andalusí es, como siempre digo, una noche mágica con olor a té y a hierbabuena, en la que se entrelazan distintas disciplinas que enriquecen la experiencia de vecinos y visitantes. Teatro, música, danza y, como no puede ser de otra manera en Almería, una cuidada oferta gastronómica que nos transporta a otra época".

"Quiero invitar a todas las personas a que se acerquen el próximo sábado a Santa Fe de Mondújar para disfrutar de una velada única, en la que la cultura, la historia y la convivencia se dan la mano en un ambiente verdaderamente especial", ha asegurado.

El director de la representación, Manuel Pérez Sola, ha detallado que "este año hemos querido dedicar la temática de la Velada Andalusí a la Ruta de la Seda, bajo el título 'Almería, la última parada'. No porque todo se iniciara aquí, sino porque durante los siglos XI y XII el puerto de Almería competía con los más importantes de Asia y de Europa oriental en la exportación de seda".

"Según recogen las crónicas históricas, nuestra tierra llegó a contar con hasta 800 telares, y gran parte de la producción sedera que vestía a las cortes europeas y asiáticas procedía de Bayyana. Un legado que merece ser recordado y puesto en valor en un evento como este", ha apostillado Pérez Sola.

UN VIAJE POR EL ESPLENDOR ANDALUSÍ Y LA RUTA DE LA SEDA

Entre los objetivos de esta recreación histórica se encuentran "fomentar el conocimiento y el orgullo del patrimonio, reforzar la identidad, promover la Torre Nazarí, el Puente del Ferrocarril, yacimientos como el de Los Millares y un legado de gran valor cultural, así como generar participación comunitaria, impulsar valores de convivencia cultural, dinamizar la economía local y atraer turismo".

Este evento se trata de una "experiencia inmersiva que pretende estrechar vínculos entre historia, cultura, comunidad y desarrollo local, a través de una noche mágica que evoca esplendor del legado andalusí".

En esta edición se representa la Ruta de la Seda, con la que se quiere poner en valor y difundir la importante aportación del reino de Almería en los siglos XI y XII al desarrollo de una industria sedera que llegó a competir con los tejidos fabricados en China, India o Siria.

"Gracias a la calidad de su seda, a la primorosa confección de tejidos que realizaban sus artesanas en los ochocientos telares repartidos por toda la ciudad y a la importancia comercial que adquirió su puerto en todo el Mediterráneo", han precisado desde la institución supramunicipal.

Esto resultó "muy beneficioso para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra capital y de todos los territorios de la ribera del Andarax". Sin embargo, a la postre "produjo la envidia de otros puertos rivales de la Península, Francia o Italia, lo que desencadenó un final trágico para aquella floreciente industria sedera almeriense".