Verdiblanca entrega los premios del Festival de Cortos Inclusivos 'Gallo Pedro' en Almería

ALMERÍA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, con el Ayuntamiento de Almería y la colaboración de Diputación a través de FICAL, ha celebrado por noveno años consecutivo una nueva edición del concurso de cortometrajes 'Gallo Pedro'.

El certamen, que ha culminado con la gala de entrega de premios, está dedicado a obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de las capacidades o habilidades diferentes, con el objetivo principal de crear conciencia y sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad funcional.

La entrega de premios y proyección de los trabajos premiados se desarrolló en el Espacio Alma, estuvo presentada por el actor Pablo C. Uroz, y presidida por el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, con la asistencia del Teniente de Alcaldía y concejal de Economía, Contratación y Distrito Centro, Carlos Sánchez, de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez y de la diputada de Igualdad y Familia, Nuria Rodríguez.

En sus palabras de bienvenida, Sánchez de Amo ha destacado que "hemos elegido esta fecha por ser el día más corto del año" y ha puesto de relevancia "el crecimiento que ha tenido este certamen, que nació como una iniciativa modesta hace nueve años y que se prepara ya para celebrar el año que viene su décimo aniversario, que habrá que conmemorar por todo lo alto".

Ha agradecido también a Ayuntamiento, Diputación y a todo el equipo propio de Verdiblanca que hace posible el festival, como es el caso de su coordinador, el director y guionista, Dani Parra.

Por su parte, Carlos Sánchez ha destacado la doble vertiente del festival, que lo hace especial, "primero porque permite visualizar ese día a día de las personas con discapacidad, qué pueden conseguir, qué pueden lograr, qué trabas hay que eliminar, pero hay otra vertiente fundamental, que es que esas personas con discapacidad también puedan producir, que puedan ser protagonistas de ese sueño del cine, ser ayudantes, técnicos, que esas distintas capacidades esté también detrás de los focos".

También ha avanzado que una vez aprobado el incremento del gasto en políticas sociales del Ayuntamiento de los 18 millones de hace tres años a los más de 22 millones de 2023, por supuesto ese incremento se va a notar en este festival y en Verdiblanca".

Por último, la diputada de Igualdad y Familia, Nuria Rodríguez, ha manifestado el compromiso de de la Institución Provincial con Gallo Pedro al afirmar que "Diputación siempre estará al lado de grandes iniciativas como ésta, que fusionan el cine con la inclusión y que tienen como finalidad igualar oportunidades entre almerienses, independientemente de la realidad de cada uno".

"Porque ese es, en definitiva, el gran objetivo de la Institución, el de igualar oportunidades entre almerienses sin distinción para que nuestra tierra sea cada vez más justa e inclusiva. Y Verdiblanca, con Gallo Pedro con el apoyo de Ayuntamiento, Diputación y Fical, hace que esa igualdad sea cada vez más real", ha dicho.

ENTREGA DE GALARDONES

Este año se han recibido un total de 59 cortometrajes, superando la cifra de la edición anterior. El pasado 14 de noviembre, un jurado formado por profesionales y expertos del cine, el audiovisual y la discapacidad decidió el palmarés de esta novena edición.

El jurado está formado por Telmo Irureta (actor de teatro y cine con discapacidad, nominado en los próximos Goya a Mejor actor revelación), Ainara Fernández (guionista que ha desarrollado series para Prime video), Ángel Arqueros (profesor, escritor y colaborador de las Jornadas almerienses de Teatro del Siglo de Oro y de Almería en Corto), Daniel Parra, director y guionista y coordinador de Gallo Pedro, y Juana Gibaja (trabajadora social del Ayuntamiento de Almería).

En la categoría de mejor corto inclusivo el premio ha recaído en 'Intentando', dirigido por el conocido artista y músico El Langui, por reflejar la inclusión a través de la historia de un padre y un hijo sin caer en tópicos ni paternalismos, jugando con la comedia y el drama en situaciones cotidianas con una factura técnica impecable y unas interpretaciones creíbles y cercanas.

La ganadora por la mejor dirección ha sido la gaditana Teresa Trasancos por 'Cuesta Arriba'. En este caso por su planificación de cámara cuidada, elegante y fluida, sabiendo colocar la mirada en el lugar idóneo y transmitirnos mediante la imagen las fortalezas y debilidades de sus personajes, cuyos actores han sido dirigidos con maestría para conseguir la emoción en el público.

El premio al mejor guion ha recaído en Alejandro Donaire, por su texto en el 'El Paraguas', donde destaca la originalidad en el acercamiento a un tema que tradicionalmente se trata desde ópticas muy repetitivas, contando una historia con dinamismo y singularidad, mientras que el premio a la mejor interpretación de la discapacidad ha sido para el tinerfeño Vicente Ayala por su papel protagonista en 'InvICTUS', por cómo, a través de su interpretación, sus gestos, miradas y silencios, refleja de manera convincente y emotiva una evolución dramática ante la repentina llegada de la discapacidad, desde la negatividad con la que comienza hasta la esperanza que acaba inundando la historia.

Siguiendo con las distinciones, la del mejor corto almeriense ha sido para 'La jugada perfecta', tanto por su calidad técnica y por cómo refleja en la realización la inclusión real al participar personas con y sin discapacidad tanto delante como detrás de las cámaras sin ningún tipo de distinción, consiguiendo un notable resultado, mientras que el Premio del público FICAL, designado a través de las votaciones de quienes asistieron a la proyección del día 22 de noviembre dentro del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) fue para 'El amuleto', de Verónica Idáñez y Andrés Repullo, de la Asociación Aspapros.

También se ha hecho entrega de dos accésit, uno como mejor corto para 'Quién', de Carlos Martín, por el desarrollo de la historia, la interpretación de sus protagonistas y una historia emocionante que añade complejidad a lo que se pretende contar; y otro a 'Encarnación', de David Pisonero Tarantino, de origen venezolano, por reflejar la discapacidad con un toque de ternura desde una nostalgia positiva, con una factura tierna, elegante y sutil.

Otro de los momentos emotivos de la gala fue la entrega del premio Padrino de Honor al cineasta Roberto Pérez Toledo. En esta ocasión el Festival Gallo Pedro quiso rendir un homenaje a título póstumo al guionista, director y productor de cine Roberto Pérez Toledo; que falleció en enero de este año tras sufrir un ictus.

El canario, de 43 años y afincado en Madrid, ha colaborado en dos ocasiones con la programación de Verdiblanca. La última fue impartiendo el taller *La Discapacidad en el Guion y ante la Cámara`, en la quinta edición del Festival Gallo Pedro en 2018.

Pérez Toledo ha realizado cuatro largometrajes y más de cuarenta cortos que marcaron a toda una generación de cineastas y que cambiaron el cine español LGTBI, profundizando con su creatividad en una perspectiva reivindicadora de todo tipo de diversidad.

En 2012 estrenó 'Seis puntos sobre Emma', su primer largometraje como director y guionista, donde cuenta la historia de una joven ciega que batalla por ser madre superando cualquier barrera. "No soporto que me digan lo que puedo hacer y lo que no", decía Emma, y con ella también Roberto.