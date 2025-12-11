El XLII Encuentro de Cuadrillas de Los Vélez se celebra del 12 al 14 de diciembre en Vélez-Rubio (Almería)

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, presenta el XLII Encuentro de Cuadrillas de la Comarca de Los Vélez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado en el Patio del Mandarino la edición número XLII del Encuentro de Cuadrillas de la Comarca de Los Vélez, una cita que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en Vélez-Rubio.

La institución provincial ha trasladado en una nota que el evento "se ha consolidado como referente provincial, regional y nacional en la preservación del patrimonio musical y festivo de las Cuadrillas de Ánimas".

En esta edición participan las cuadrillas de Vélez-Blanco, Pulpí, Vélez-Rubio, Huércal-Overa y María, junto al grupo Animero de Cehegín, Torres de Cotillas, la cuadrilla de Aguaderas de Lorca en Murcia y la Panda Jotrón y Lomillas de Málaga, "configurando un cartel que reúne a algunas de las agrupaciones más representativas de la tradición musical del sureste peninsular".

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, acompañada por representantes municipales de Vélez-Rubio, ha destacado que este encuentro "es uno de los que mejor salvaguarda la tradición y la identidad almeriense. Que se dice pronto, pero son ya 42 años de historia, de compromiso y de arraigo".

"Hablamos de un evento de singular importancia que, durante todo este fin de semana, volverá a convertirse en un escaparate único de la música de cuadrillas de Almería, Murcia y Málaga; tres provincias hermanas unidas por la música, la alegría y unas raíces culturales que compartimos como tierra", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que "no es nada fácil mantener vivo un encuentro cultural durante más de cuatro décadas. Eso solo se consigue con muchísimo esfuerzo, con constancia y, sobre todo, con mucho amor y pasión por nuestras tradiciones. Este encuentro es la prueba de que cuando una comunidad cree de verdad en su patrimonio, es capaz de preservarlo, engrandecerlo y proyectarlo hacia el futuro".

La concejal de Vélez-Rubio Concepción Pérez ha indicado que "presentamos el que es, sin duda, el evento cultural estrella de Vélez-Rubio y, muy probablemente, de toda la Comarca de Los Vélez. Un encuentro que arrancó allá por 1983 y que, desde entonces, salvo el paréntesis obligado de los dos años de la pandemia, se ha celebrado ininterrumpidamente cada año en el fin de semana más próximo a la Navidad".

"El Encuentro de Cuadrillas de la Comarca de Los Vélez es mucho más que tradición: es un auténtico revulsivo turístico para nuestro municipio. De hecho, se prevé que alrededor de 2.000 personas pasen este fin de semana por Vélez-Rubio para disfrutar de la música, el ambiente y el patrimonio cultural que nos identifica", ha expresado Pérez.

El Encuentro de Cuadrillas nació en 1983, fruto del empeño de un grupo de vecinos que quiso recuperar el latido musical de la antigua Cuadrilla de Ánimas de Vélez-Rubio, cuya actividad se había apagado en los años 70. Con la "ilusión como bandera", lograron reunir a cuadrillas colindantes y dar forma a un evento que, con el paso del tiempo, crecería hasta convertirse en un "emblema cultural de la comarca y de la provincia".

Hoy, 42 años después, el encuentro "mantiene su esencia y tiene el objetivo de rescatar y transmitir canciones, bailes y repertorios tradicionales; fomentar la convivencia y el hermanamiento entre pueblos; impulsar el turismo cultural en la comarca; y dar protagonismo a la ciudadanía en la conservación de su identidad".

PROGRAMACIÓN

El viernes, 12 de diciembre, comenzarán las Jornadas de Estudio del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Biblioteca Municipal 'Fernando Palanques' acogerá, a las 18,00 horas, una jornada formativa que profundiza en el valor histórico y musical de las cuadrillas.

Se impartirán dos ponencias de alto interés: 'La guitarra a través de la historia', a cargo de Pedro Sánchez Moreno y 'Origen y fabricación de las castañuelas', impartida por Alfonso Romero Ballester 'El Trinche'. Una tarde dedicada al conocimiento, la reflexión y el análisis de los instrumentos, y tradiciones que "conforman la esencia de estas manifestaciones populares".

El sábado será "el día grande de convivencia y música". La jornada comenzará a las 10,00 horas con la recepción de las cuadrillas en la Casa de la Juventud. A las 11,00 horas, los grupos llenarán de música el centro histórico, "llevando la tradición de calle en calle". A las 12,00 horas, la Plaza de la Encarnación se convertirá en escenario del Baile de Cuadrillas, uno de los momentos más participativos del fin de semana.

La tarde culmina a las 16,00 horas en el Teatro Óvalo, donde tendrá lugar la actuación de las cuadrillas y la entrega de obsequios por parte de las autoridades. Participarán las cuadrillas de Torres de Cotillas, de Murcia; Vélez Blanco, de Almería; Pulpí, de Almería; Vélez Rubio, de Almería, y Aguaderas, de Lorca en Murcia.

El domingo a las 10,00 horas, la Casa de la Juventud recibirá nuevamente a las cuadrillas antes de su participación en la Santa Misa, que tendrá lugar a las 12,30 horas en la Iglesia de la Encarnación. Tras la eucaristía, las agrupaciones regresarán a la Plaza de la Encarnación para un nuevo Baile de Cuadrillas a las 13,30 horas.

El broche final llegará a las 16,00 horas en el Teatro Óvalo, con una gran actuación que reunirá a las cuadrillas de Vélez-Rubio, de Almería; Huércal-Overa, de Almería; María, de Almería; Animero de Cehegín, de Murcia, y Panda Jotrón y Lomillas, de Málaga.