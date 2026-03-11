El XLIX Festival de Teatro de El Ejido (Almería) contará con casi 80 espectáculos del 1 al 30 de mayo

Presentación del 49º Festival de Teatro de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El Festival de Teatro de El Ejido (Almería) va a celebrar cuadragésimo novena edición del 1 al 30 de mayo con casi 80 espectáculos programados que llevarán a la localidad las interpretaciones de artistas como Rafael Álvarez 'El Brujo', Paloma San Basilio, Miguel Ríos, María Barranco, Silvia Marsó, Sergio Peris-Mencheta, Anabel Alonso o María Galiana e Imanol Arias, a quienes, en su caso, se les concederá sendas butacas de honor.

El evento, declarado de Interés Turístico de Andalucía desde 1996, se asoma al medio siglo con una programación que combina teatro, humor, música, danza, circo contemporáneo, espectáculos urbanos y propuestas familiares, según ha desgranado durante la presentación del evento el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

"El teatro se ha convertido en uno de los principales emblemas culturales de El Ejido, con casi cinco décadas de historia que han consolidado el festival como una cita imprescindible en el panorama escénico, generando un gran impacto cultural, turístico y económico para el municipio", ha valorado en una nota.

El festival, al que precede la Muestra de Teatro Aficionado, contará con más de 20 montajes de sala de los que nueve son de gran formato, cuatro infantiles, cuatro al aire libre, siete talleres especializados, más de 30 montajes de calle totalmente gratuitos y una apuesta por el teatro experimental.

La programación incluirá una selección de producciones teatrales como 'Las amistades peligrosas', de Fran Ávila Producciones; 'Mejor no decirlo', producción de Pentación Espectáculos; 'Icono', 'Dulcinea', 'La mujer rota', 'Constelaciones', 'Yo solo quiero irme a Francia', 'El Rey se muere', 'Hasta el final de la fiesta', 'Gordas, 'Muerta de amor' y 'Los hermanos'.

El humor, la danza y el espectáculo llegarán con Chicharrón Circo y Danza, Manuel Liñán, Joglars y Blues and rot. Como novedad, se ha incluido una sesión matinal los sábados para niños con obras como 'La gallina de los huevos de oro', 'Artilusión' y 'Esos locos fantasmas', junto a las actividades de calle como Pilots, Camelva, Artiluso, La Bella Tour y Solo.

Los precios para adquirir las entradas oscilarán entre los 14 y los 20 euros por obra, configurándose un abono de 22 espectáculos por 140 euros y un mini abono de diez espectáculos a elegir a 86 euros, que podrán adquirirse a partir del 23 de marzo y a partir del 6 de abril el público general.

A la presentación han acudido el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Juanjo Alonso, y la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, quienes han trasladado el apoyo institucional a este evento "de primer nivel".

Morales ha subrayado el "orgullo" que supone para la provincia contar con un evento que "acerca el teatro de primer nivel a todos los almerienses y demuestra la enorme capacidad de la cultura para unir, emocionar y generar experiencias únicas".

La diputada de Cultura también ha valorado la "calidad y diversidad" de la programación prevista para esta edición, que "combina teatro de sala y de calle, danza, formación y propuestas innovadoras capaces de sorprender al público". "Invitamos a todos los almerienses a disfrutar de esta gran celebración cultural que convierte a El Ejido en punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas", ha dicho.

Por su parte, la concejal de Cultura de El Ejido, Elena Gómez, ha señalado que junto a los espectáculos se ofrecerán "experiencias culturales y actividades paralelas y complementarias" como los 'Atardeceres del festival', para la promoción de espacios singulares y patrimoniales; o la 'Apuesta raíces', que da apoyo y visibilidad de grupos de teatro independiente.

El Festival finalizará con la fiesta del mojito que este año incorpora, también como novedad, 'NomadArt'; una propuesta innovadora que transforma un contenedor en un escenario vanguardista con espectáculos experimentales.