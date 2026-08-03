La XVII Velada Andalusí de Santa Fe de Mondújar (Almería) recorre este viernes 5.200 años de historia del río Andarax

Presentación de la XVII Velada Andalusí de Santa Fe de Mondújar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVII Velada Andalusí recreará este viernes, 7 de agosto, el pasado de Santa Fe de Mondújar (Almería) con una programación de teatro, música, danza oriental, artesanía y gastronomía en el entorno monumental de la Torre Nazarí, en una edición dedicada al río Andarax.

La cita comenzará a las 21,00 horas y tendrá como eje central la representación teatral 'Andarax, el río de nuestras vidas', escrita y dirigida por Manuel Pérez Sola, según ha informado la Diputación en una nota.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha señalado que "conocer nuestra historia no cambia el pasado, pero sí nos ayuda a construir un futuro con más conocimiento y más identidad". "Cuando un pequeño municipio apuesta por la cultura con mayúsculas, no solo crece ese pueblo: crece toda la provincia", ha resaltado.

Cruz ha felicitado al Ayuntamiento, a la promotora cultural Carmen Ortega, al director de la obra y, especialmente, a los vecinos, actores y voluntarios que cada año devuelven la vida al patrimonio del municipio.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Fe de Mondújar, Trini Góngora, ha calificado la velada como "una noche especial con olor a té y a hierbabuena" y ha subrayado que la participación vecinal constituye "el verdadero motor del evento".

44 VECINOS PARTICIPARÁN EN LA REPRESENTACIÓN

Un total de 44 vecinos y vecinas, casi el diez por ciento de la población del municipio, participará de forma activa en la representación teatral. Los participantes tienen edades comprendidas entre los tres años y la edad de jubilación.

Góngora ha explicado que la edición de este año rendirá "un homenaje especial al río Andarax, fuente de vida que ha acompañado a nuestras civilizaciones a lo largo de los siglos, desde la época de Los Millares hasta nuestros días".

El recorrido histórico se iniciará hace 5.200 años en el asentamiento de Los Millares, con una referencia a la construcción de su primera canalización desde la rambla de Huéchar, y recorrerá el paso de las culturas íbera, romana, andalusí y cristiana.

La dramatización también abordará la fundación de Almería en el año 955, bajo el mandato de Abderramán III, en paralelo con los trabajos de encauzamiento del río para el cultivo de la morera y la producción de seda.

Un grupo de 19 niños y niñas del municipio representará la biodiversidad, la flora y la fauna del entorno del Andarax. La obra incorporará también referencias a la festividad de la Virgen del Río, que une a los municipios del medio Andarax.

La programación se completará con espectáculos de danza oriental a cargo de Sunal Danza, la actuación en directo del grupo folclórico Green Folk y la tradicional degustación de té y pastas árabes para todos los asistentes.