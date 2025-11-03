La XXX Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra reúne en Lanjarón (Almería) a 16 grupos hasta el 14 de diciembre

Presentación en Almería de la XXX edición de la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXX edición de la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra que reúne a pueblos hermanos de las provincias de Almería y Granada vuelve a ofrecer su "ineludible" cita cultural del arte escénico en Lanjarón durante los fines de semana del 7 de noviembre al 14 de diciembre. La programación recoge hasta 15 representaciones con la participación de 16 grupos de teatro de toda La Alpujarra.

En esta edición participan grupos almerienses de El Ejido, Dalías, Alhabia, El Parador, Laujar, Berja, Instinción e Íllar, así como formaciones granadinas de Cádiar, Laroles, Pórtugos, Válor y Ugíjar.

Las funciones, según ha detallado la Diputación de Almería en una nota, tendrán lugar en la sala de actividades del Balneario de Lanjarón con pases a las 18,00 horas los viernes y sábados y a las 12,00 horas los domingos.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha manifestado que "compartimos con vosotros la convicción de que la cultura es la mejor herramienta para unir, inspirar y desarrollar a las personas, y esta muestra es un magnífico ejemplo de ello".

"Un proyecto consolidado, que ha conseguido llevar el teatro a los municipios de Almería y Granada, y que cuenta con el apoyo decidido de la Diputación de Almería, convencida de que la cultura debe vivirse y mostrarse en todos los rincones, sin importar su tamaño ni su ubicación", ha considerado Morales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Abuxarra, Juan José Bonilla, ha destacado que "siempre hemos pretendido fomentar actividades que despierten el sentir de comarca y hacer de nuestra tierra un lugar en el que podamos vivir mejor. Para ello nos basamos en la cultura en general y, de forma específica, en la música y el teatro".

"La Muestra cumple 30 años y nuestro interés siempre ha sido que los grupos que participan puedan tener un espacio para poder desarrollar su trabajo", ha añadido Bonilla.

La vicepresidenta de Abuxarra, Mónica López, ha subrayado la "idoneidad" del espacio donde se llevará a cabo la Muestra y ha puesto de relieve que "llevamos 30 años, en 1995 nos convocaron a una reunión para ver si la experiencia que tenían con el Festival de Música se podía trasladar al teatro, ahí surgió la semilla y gracias a las diputaciones de Granada y Almería, y los ayuntamientos anfitriones, que reciben esta programación cultural durante el mes de celebración de la muestra".

GRUPOS PARTICIPANTES

El calendario de la XXX Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra comienza el 7 de noviembre con la representación de La República, de El Ejido. El día 8 actúa Teatrocidades, de Cádiar (Granada), y el 9 interviene Amigos del Teatro de Dalías.

El 14 de noviembre está previsto el Grupo de Teatro de Alhabia y el 15 la Asociación de Teatro El Puente, de Laroles (Granada). El día 16 participa La Faribruquilla Teatro, de El Parador, y el 21 actúa Atrarache, de Pórtugos (Granada).

El 22 de noviembre interviene Teatro Inestable, de El Ejido. El día 23 actúan Grupos de Teatro Infantil y Grupo de Teatro Juvenil de Laujar de Andarax. El 29 lo hace la Escuela Municipal de Teatro de Berja y el 30 el Grupo de Teatro Los Resalaos del Centro de Participación Activa de El Ejido.

El 5 de diciembre participa el Grupo de Teatro de Instinción y el 6 de diciembre el Grupo de Teatro de Cádiar. La programación continúa el 13 de diciembre con el Grupo de Teatro de Válor y finaliza el 14 de diciembre con Grupo Alegría, de Ugíjar, ambos de Granada.