Yare Corcera y María Reyes ganan la Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros de 'Almería Activa'

Entrega de premios de la Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nadador canario Yare Corcera, del Club Natación Metropole, y la cartagenera María Reyes, del CN Marina Cartagena Áncora, se han proclamado vencedores de las categorías masculina y femenina de la Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros, una prueba del programa 'Almería Activa' que ha reunido a más de 500 nadadores llegados desde distintos puntos de España y ha contado con una destacada participación internacional.

La cita, incluida en el programa de la Diputación de Almería que une turismo y deporte, se ha consolidado como "una de las grandes referencias de la natación en aguas abiertas en España".

Los participantes han disfrutado de una jornada marcada por unas "condiciones inmejorables" y por el entorno natural del Mediterráneo en el que se ha desarrollado la competición, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Juan Antonio Navarro, han dado la bienvenida a los nadadores y han entregado las medallas y los trofeos a los primeros clasificados.

En la categoría masculina, el podio lo han completado Cristóbal Cáceres, del Club Natación Lorca, en la segunda posición y Antonio García, del CN Máster Murcia, en la tercera.

En la prueba femenina, Iria de la Fuente, del Club Natación Barakaldo, ha sido segunda y Sheila Sánchez, del CN Thiar Horadada, ha completado el podio en tercera posición.

La Diputación ha destacado el escenario de la competición, con la isla como protagonista, las aguas cristalinas, la visibilidad del fondo y las praderas de posidonia, unas características que han permitido a los participantes disfrutar de "una experiencia única".

La organización ha dispuesto un dispositivo de seguridad, logística y atención a los deportistas que ha recibido el reconocimiento de los participantes y sus acompañantes.

Tras el éxito de esta nueva edición, la organización ya mira al futuro con el objetivo de mejorar una cita que se ha convertido en un "referente para los amantes de la natación en aguas abiertas" y que cada año reúne a los mejores especialistas nacionales y a cientos de aficionados, quienes encuentran en esta travesía una "experiencia deportiva y humana difícil de igualar".