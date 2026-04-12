Zakaria Lahsaini y Yesica Castany vencen en la 27º Medio Maratón Ciudad de Almería

Foto de familia del Medio Maratón de Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Medio Maratón Ciudad de Almería se ha celebrado este domingo a pesar de la lluvia, en una edición número 27 que se ha saldado con 5.000 participantes inscritos, de los cuales Zakaria Lahsaini y Yesica Castany han resultado vencedores.

Tal y como ha emitido la Diputación de Almería en una nota, en esta edición han participado corredores procedentes de toda España y 16 nacionalidades en la Media, de 21 kms, y la Carrera Saludable de diez kilómetros, mientras que en la jornada del sábado "ya lo hicieron los más pequeños".

Así, tras una "rápida y emocionante" carrera, en el Medio Maratón ha ganado, en categoría masculina, Zakaria Lahsaini, con un tiempo de 1:07.22, a un ritmo de 3:11 el kilómetro, integrante del club Sayma Níjar. Le siguen segundo, Alberto Casas, seis segundos después, con un tiempo de 1:07:28, y tercero, Diego Clemente, con 01:07:47. En categoría femenina, la ganadora ha sido Yesica Castany, procedente de Valencia, con un tiempo de 01:18:09, y un ritmo de 03:42 el kilómetro. Segunda, Paula Viviana, con 01:22:52 y tercera, Carolina García, con 01:27:30.

Asimismo, en cuanto a la Carrera Saludable de diez kilómetros, el ganador ha sido Kit Edward, con 00:33:34, y un ritmo de 03:21 el kilómetro. Segundo, Juan Merino, con 00:34:41, y tercero, Younes Sabbar, con 00:34:56. En categoría femenina, primera Águeda Salas, con 00:38:48, y un ritmo de 3:52 el kilómetros; segunda, Gisela Arrieta, con 00:40:23 y, tercera, Irene López, con 00:40:59.

En la salida han estado el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, la diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso. Casimiro ha afirmado que "hoy es un día de máxima alegría, fomento del deporte y disfrute de la ciudad como espacio para la práctica de la actividad física. La organización es perfecta y seguro que se llenará la ciudad de público animando a los corredores".

Además, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte ha hecho hincapié en la participación. "Hemos pasado de un 20% a un 36% de participantes procedentes de otras provincias, que vendrán acompañados con sus familiares y amigos", ha precisado.

Por su parte, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha dado la salida a la Carrera Saludable y ha subrayado que "estamos ante la gran prueba del deporte, donde hay mucha participación tras agotarse todos los dorsales". Asimismo, Cruz ha relatado que esta cita fomenta el deporte desde edades tempranas. Además, ha afirmado que "los más pequeños ya disfrutaron en la jornada previa", y ha animado a todos los corredores a vivir la experiencia de esta nueva edición.

Por su parte, Alonso ha explicado que "cada año sigue aumentando el número de corredores participantes procedentes de otras provincias. El tiempo seguro que nos acompañará y podremos disfrutar tanto en la carrera, como después en las numerosas actividades organizadas para vivir la fiesta del deporte en comunidad".

Por último, el coordinador general, Javier Bervel, ha agradecido "el apoyo de las instituciones, la gran colaboración de La Legión y el tejido empresarial. Dedicamos todo el año a organizar la mejor Medio Maratón y sólo deseo que los corredores disfruten de la experiencia. Además, el Medio tiene un componente solidario, que este año se dedica a la Asociación de Parkinson de Almería (APAL)".

En suma, el 27º Medio Maratón Ciudad de Almería se ha desarrollado con 5.000 participantes repartidos entre 3.000 en la Media (21,097 kms), 1.500 den la Carrera Saludable de diez kilómetros y 500 en las carreras infantiles, lo que supone un incremento del 16 por ciento respecto a 2025, donde hubo 4.200 inscritos. Entre ellos, corredores de 16 nacionalidades, entre rellas, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos.

La salida y meta ha sido frente al Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde se celebraba la Feria del Corredor, y gran parte del recorrido ha sido frente al mar, concretamente diez kilómetros, incluyendo de esta manera a esta carrera dentro del concepto 'Evento azul'.

Ha sido un recorrido llano y rápido, sólo alterado por la lluvia, y con un desnivel acumulado de sólo 42 metros, "lo que anima a acudir a corredores de toda España que quieren superar su marca personal en un medio maratón". Finalmente, la jornada continuó después en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, con entrega de premios por categorías, música y gastronomía.