Abre en Sevilla la exposición 'Bajoquivir' para mostrar con arte contemporáneo la identidad del Bajo Guadalquivir

Muestra 'Bajoquivir' en la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Bajoquivir', inspirada en los aspectos que caracterizan el Bajo Guadalquivir y que tiene como objetivo acercar el arte contemporáneo a distintos municipios de Sevilla, ha arrancado este jueves y hasta el próximo 3 de mayo en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

Según ha expresado la institución provincial en una nota, esta muestra artística itinerante ha recorrido durante las últimas semanas distintos municipios del territorio. Asi, su paso por la Casa de la Provincia supone el cierre de este recorrido, tras su paso por los ocho municipios que conforman la comarca del Bajo Guadalquivir, esto es El Coronil, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, El Palmar de Troya, Los Palacios y Villafranca y Utrera.

El proyecto cultural, que está organizado por Adelquivir y la Asociación Cultural de Artistas Plásticos, Escénicos y Visuales 'GastroaArte Sin Fronteras', con la colaboración de la Diputación de Sevilla a través de la Casa de la Provincia, y cuyo comisario es Fabián Óscar Cáceres, se podrá visitar en la Sala Provincia hasta el próximo 3 de mayo y su objetivo es promover la creación artística.

Cabe mencionar que se trata de una exposición colectiva de 24 artistas de diversas disciplinas y de varias localidades de las provincias de Sevilla y Cádiz. El tema de las obras se inspira en la comarca del Bajo Guadalquivir, en los aspectos que caracterizan a estas localidades desde el punto de vista artístico, cultural, gastronómico, musical, la naturaleza o los oficios artesanos, entre otros.

Algunas de las escenas escogidas son el Castillo de las Aguzaderas, de El Coronil; Casa de Postas y Laguna de Los Tollos, de El Cuervo y Catedral del Palmar, de El Palmar de Troya, entre muchos otros.

Los artistas participantes en la exposición son: Andrés Zambrano, Antonia Castillo 'Oñi', Antonia Romero, Elena Bellido, Diego Bellido 'Sinyeska', o Eire Terrero, entre otros. Asimismo, como artistas locales invitados se encuentran Aitor Gómez (El Palmar de Troya), Castillo Piñero (El Cuervo), José Luis Conejo (El Coronil), entre otros en el conjunto.