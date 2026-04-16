Junts suspende relaciones con Sumar hasta que no rectifiquen las declaraciones de Díaz

Archivo - (I-D) La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, durante una reunión de la cúpula de Junts, en Francia
Archivo - (I-D) La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, durante una reunión de la cúpula de Junts, en Francia - JuntsxCat - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 16 abril 2026 17:35
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BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha acordado suspender relaciones con Sumar hasta que no rectifiquen las declaraciones de su líder, Yolanda Díaz, que ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de ser racistas y clasistas, según han explicado fuentes de la dirección.

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