Junts suspende relaciones con Sumar hasta que no rectifiquen las declaraciones de Díaz

Archivo - (I-D) La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, durante una reunión de la cúpula de Junts, en Francia - JuntsxCat - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha acordado suspender relaciones con Sumar hasta que no rectifiquen las declaraciones de su líder, Yolanda Díaz, que ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de ser racistas y clasistas, según han explicado fuentes de la dirección.