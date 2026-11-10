La Academia de Cine de Andalucía elige Sevilla por primera vez como sede de los Premios Carmen

El diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Casimiro Fernández (2d), y la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco (2i), durante la presentación de la VI Edición de los Premios Carmen 2027. A 10 de noviembre en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine de Andalucía ha anunciado este martes 10 que Sevilla será la sede de la sexta edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 30 de enero de 2027. La capital hispalense toma así el relevo de Granada como escenario de unos galardones que reconocen "cada año el talento y la excelencia de los profesionales de la industria audiovisual andaluza" y que, por primera vez, llegan a Sevilla.

El anuncio se ha realizado en un acto en el que la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha estado acompañada por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; la teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el director de Innovación, Negocio y Comunicación de la RTVA, Juan Vargas; y el director del Festival de Cine de Sevilla, Manuel Cristóbal, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Durante su intervención, Velasco ha expresado la "especial ilusión de la Academia" por celebrar en Sevilla la próxima edición de los Premios Carmen, una cita de "carácter itinerante" que "aspira a recorrer las ocho provincias andaluzas y acercar esta celebración a todo el territorio".

Asimismo, la presidenta ha reivindicado el "talento creativo y profesional" de Andalucía, así como el papel de la Academia como "espacio de encuentro, reconocimiento y defensa del sector audiovisual". Asimismo, ha destacado la "estrecha vinculación de Sevilla y su provincia con el cine y la importancia de su tejido audiovisual para el crecimiento de esta industria".

Por su parte, Fernández ha mostrado la satisfacción de la Diputación de Sevilla por la elección de la provincia como sede de esta "gran celebración" del cine andaluz y ha agradecido a la Academia, a su presidenta y a todo su equipo "el extraordinario trabajo que vienen realizando para que nuestro cine siga creciendo, ganando reconocimiento y consolidándose como una industria cultural de referencia en nuestro país".

Al hilo, el diputado ha subrayado que Sevilla "ya demostró con la organización de los Premios Goya que está perfectamente preparada para acoger grandes acontecimientos y organizarlos con éxito", al tiempo que ha "dejado claro que la implicación de la Diputación en esta cita responde a una ambición que va más allá de la celebración de la gala", ha indicado que "no nos conformamos solo con que Sevilla sea el escenario de un acontecimiento como este. Queremos que nuestra provincia tenga protagonismo en el presente y en el futuro del cine andaluz".

En este sentido, Fernández ha defendido el potencial de la provincia de Sevilla como "territorio de creación, rodaje e inspiración para la industria audiovisual", valorando la diversidad de sus paisajes, su patrimonio histórico y cultural y sus escenarios naturales, que constituyen una "importante fortaleza" para atraer nuevas producciones cinematográficas.

"Queremos que nuestros municipios sigan creciendo y sigan siendo lugares de creación, de rodaje y también de inspiración", ha señalado el diputado, quien ha insistido en la necesidad de continuar poniendo los recursos y atractivos de la provincia a disposición del sector audiovisual.

Además, Fernández ha destacado que la apuesta de la Diputación por el cine responde tanto a su "indiscutible dimensión cultural como a las oportunidades que genera para el desarrollo de los pueblos sevillanos".

"Sabemos de sobra el plus que aporta que una serie, un documental o una película se ruede en nuestros pueblos. Hablamos de promoción turística, de empleo directo y de mover la economía local", ha afirmado.

Por ello, ha explicado que la institución provincial tuvo claro desde el primer momento que debía implicarse en la celebración de los Premios Carmen en Sevilla, entendiendo esta colaboración como "una muestra concreta de nuestro compromiso y de nuestra apuesta sin fisuras por el cine andaluz".

Junto a las oportunidades económicas y de promoción territorial, Fernández ha reivindicado el valor del cine como herramienta para "comprender la sociedad, fomentar el pensamiento crítico y defender la libertad de expresión". "El cine nos hace pensar, nos ayuda a comprender la sociedad en la que vivimos y nos enseña a mirarla con espíritu crítico", ha señalado el diputado, quien ha considerado "especialmente necesario" reafirmar el compromiso de las instituciones públicas con la cultura en un contexto en el que "se cuestiona la libertad de creación y se habla abiertamente de censura en algunos espacios".

Así pues, Fernández ha trasladado un mensaje de respaldo al conjunto de los profesionales de la industria audiovisual andaluza, "queremos que los profesionales del sector sepan que aquí tienen una Administración aliada, que defiende la cultura y la libertad de expresión".

Asimismo, el diputado ha expresado la voluntad de la Diputación de trabajar conjuntamente con la Academia de Cine de Andalucía para que la celebración de los Premios Carmen "trascienda la capital y alcance al conjunto del territorio provincial".

"Estamos convencido de que esta celebración no se debe quedar solamente en Sevilla, por eso vamos a trabajar junto con la Academia para que las actividades paralelas de los Premios Carmen lleguen también a nuestros municipios y toda la provincia pueda sentirse partícipe de esta gran fiesta", ha manifestado.

De este modo, la sexta edición de los Premios Carmen reconocerá las producciones andaluzas estrenadas durante 2026 y a los profesionales que han participado en ellas, dando continuidad a una trayectoria que ha llevado estos galardones a Málaga, Almería, Huelva, Córdoba y Granada, antes de su próxima celebración en Sevilla.

Finalmente, Fernández ha reiterado el agradecimiento de la Diputación de Sevilla a la Academia de Cine de Andalucía, a su presidenta, Marta Velasco, y al conjunto de profesionales que hacen posible el crecimiento y la proyección de la cinematografía andaluza, "reafirmando la disposición de la institución provincial a seguir colaborando con el sector". "Bienvenidos los Premios Carmen a la provincia de Sevilla. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa y también a vuestra provincia", ha concluido.