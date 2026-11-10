Consejo de Informativos de TVE tras el paso de Abascal por 'La Revuelta': "Alguien debería asumir las responsabilidades"

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Informativos de TVE considera que "alguien debería asumir las responsabilidades" tras la entrevista de este lunes al presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' de David Broncano.

Así lo ha indicado en un comunicado, en el que ha defendido la "importancia del periodismo, de los Servicios Informativos de RTVE y de no externalizar el servicio público".

"'La Revuelta de anoche nos hizo sentir muy incómodos", ha asegurado el Consejo, que ha apuntado que "el cambio del público habitual, el abandono de la esencia del programa, que es el humor y el entretenimiento, fueron unos errores graves".

Según ha explicado, el Consejo se pronuncia porque el espacio de Broncano "se convirtió en un programa informativo, pero sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características". "Alguien de RTVE permitió que esta entrevista se presentara como 'seria'", ha señalado.

El Consejo de Informativos no analiza "si se debería haber hecho y cómo se hizo", pero cree que "ha quedado más que claro que una entrevista política y más en un proceso electoral, se debe realizar por los servicios informativos y por los informadores de RTVE y, sin duda, con producción 100% interna".

"Algo que ayer no sucedió. Por eso creemos que alguien debería asumir las responsabilidades", ha zanjado el Consejo de Informativos de TVE.