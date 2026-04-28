Aguas del Huesna licita obras de renovación del tramo de alta presión en Villanueva del Río y Minas y Tocina (Sevilla)

Imagen de recurso del Huesna. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aguas del Huesna ha sacado a licitación pública las obras del Proyecto de Construcción de Renovación de la Red en Alta del Sector Norte del Consorcio del Huesna, en el tramo comprendido entre el río Guadalquivir y la zona de El Granadillo.

Incluida en el Plan de Acción aprobado el pasado mes de julio por los alcaldes y representantes de los ayuntamientos integrados en el Consorcio del Huesna, las obras consisten en realizar las conducciones necesarias para transportar por gravedad un caudal máximo de 1.590 litros por segundo desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 'Las Chimeneas' de Villanueva del Río y Minas a todos los municipios conectados al sistema de abastecimiento, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Con un presupuesto de 21,04 millones de euros, la nueva conducción a instalar consiste en una tubería a presión de acero soldado helicoidalmente de 1.300 mm de diámetro que se instalará en un único tramo en zanja. La longitud de la tubería será de 7.428 metros, conducción que dejará fuera de servicio un tramo de 6.360 metros en el que se han registrado averías en los últimos meses.

A lo largo del trazado se instalarán seis hincas, las válvulas de corte necesarias, una válvula de sobre velocidad, así como ventosas y desagües, siguiendo las normas técnicas de abastecimiento. Además, se ha previsto una protección contra la corrosión adicional a la protección pasiva, mediante una la instalación de un sistema de protección catódica por corriente impresa a toda la longitud de la tubería instalada.

Esta obra, junto con otras definidas en el Plan de Acción viene a incrementar las garantías de suministro, la seguridad y la resiliencia del sistema, que abastece a unas 250.000 personas de la provincia de Sevilla.