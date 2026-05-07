Un conductor drogado atropella a tres mujeres frente al Ayuntamiento de Santander

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de unos 50 años que ha dado positivo en cocaína y que afirma haberse quedado dormido al volante se ha salido de la vía sobre las 13.15 horas en la calle Calvo Sotelo, frente al Ayuntamiento de Santander, ha chocado contra un poste de la acera junto al paso de peatones, impactando contra varias personas que se encontraban en él e hiriendo a tres mujeres.

Según ha informado la alcaldesa, Gema Igual, que ha acudido al lugar, en principio, las tres mujeres atropelladas estaban "conscientes y orientadas" y han sido trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendidas.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que, aunque aún falta por determinar el alcance de las heridas, una de ellas parecía presentar un estado más grave que las otras dos y había sangrado abundantemente. Pese a todo, no se teme por la vida de ninguna de ellas.

Testigos del suceso han relatado que el coche, que iba en dirección Puertochico, se ha salido de la vía, ha invadido parte de la acera y ha chocado contra un poste en el que había una cámara de tráfico que se encontraba junto al paso de peatones frente al Ayuntamiento y a un andamio de una obra.

Varias personas que esperaban para cruzar han sentido el impacto del vehículo, que ha arrollado a las tres mujeres, que han quedado bajo el coche.

Una de ellas ha podido salir con ayuda de los agentes y de testigos, mientras que las otras dos han sido rescatadas por los Bomberos, ha detallado la Policía.

El suceso ha implicado un gran despliegue policial y de servicios de emergencia, con presencia de varias ambulancias que han atendido a las heridas en el lugar antes de trasladarlas a Valdecilla. También ha acudido un camión de los Bomberos, que es el que ha rescatado a las víctimas bajo el coche.

Tras el accidente, la zona fue acotada durante casi una hora para impedir la circulación tanto de vehículos como de peatones, si bien a estas horas el tráfico se ha restablecido.

Una unidad de atestados de la Policía Local estuvo con el conductor implicado, al que se le ha tomado declaración y se le han realizado pruebas de alcohol y drogas.

Desde la Policía Local han confirmado a esta agencia que el hombre ha dado positivo en cocaína y negativo en alcohol. Además, han informado de que éste ha asegurado haberse quedado dormido al volante, lo que ha propiciado el accidente.

El conductor ha abandonado el lugar en la furgoneta de atestados y la grúa municipal se ha llevado su vehículo.

En declaraciones a la prensa en el lugar de los hechos, la alcaldesa ha pedido que se investigue lo que ha pasado y se realicen todas las pruebas pertinentes al conductor y al vehículo.

Además, ha deseado la "pronta" recuperación de las tres mujeres heridas.

Por otra parte, ha indicado que el poste contra el que chocó el turismo va a ser retirado y también se va a revisar la farola que está junto a él para ver si ha resultado afectada, así como el andamio próximo.