Una alumna del IES Fuente Nueva de Morón (Sevilla) logra el XIX Premio Fernán Caballero de Relato Corto

Foto de familia de los galardonados con el Premio Fernán Caballero de Relato Corto - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Cultura Andaluza ha hecho entrega de los galardones de la XIX edición del 'Fernán Caballero de Relato Corto', en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. La obra ganadora ha sido 'Un lugar donde volver', de Adriana Sevillano, de 17 años, alumna del IES Fuente Nueva de Morón de la Frontera, que narra la historia de una mujer mayor que acude diariamente a un parque y entabla relación con una niña, un encuentro que despierta recuerdos y emociones en la protagonista.

Se da la circunstancia de que la joven autora cuenta con una primera novela publicada en la plataforma Wattpad, bajo el título 'Nada es lo que parece', y trabaja en un nuevo proyecto que espera completar próximamente. Según ha afirmado, el reconocimiento recibido ha reforzado su confianza para continuar escribiendo y explorando nuevas oportunidades en el ámbito literario, informa en un comunicado.

El accésit ha recaído en la obra titulada 'Doscientas rosas blancas', de Lucía Martín Pérez, alumna del IES Alborán de Almería. Además, los finalistas de este año son: José Luis Andrey Luque, alumno del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez (Cádiz), por su relato 'La verdad duele'; Gloria Fernández Fernández, alumna del Colegio Buen Pastor de Sevilla, por su relato 'Pulso'; y Carla Moreno Martín, alumna del IES Sabinar de Almería, por su relato 'Un accidente planeado'.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Blanca Merck Navarro, doctora en Humanidades y profesora titular de la Universidad de Huelva, e integrado por los profesores y comunicadores: Marta Lozano, Ana María Marco, José María Navarro, Ricardo Ríos y José María García Blanco como secretario.

PUBLICADAS LAS BASES DE LA XX EDICIÓN DEL CERTAMEN

El Premio Fernán Caballero de Relato Corto es un veterano certamen literario, destinado a alumnos y alumnas de 4o de ESO y Bachillerato, de centros públicos, concertados y privados de Andalucía, que pretende fomentar la pasión por la escritura entre los más jóvenes.

Además de la entrega de estos premios, la Fundación de Cultura Andaluza ha convocado en este mismo acto la vigésima edición de los mismos, con plazo abierto para la entrega de originales hasta y que se fallará en torno al mes de abril de 2027.