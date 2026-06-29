El Ayuntamiento sacará a licitación el Parque de Atracciones después de 59 años y priorizará la oferta que lo modernice

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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid publicará en las próximas semanas los pliegos de concesión por concurso del Parque de Atracciones --los actuales datan de 1967 y el operador desde entonces ha sido Parques Reunidos-- y priorizará la oferta que incluya la modernización de las instalaciones y nuevas atracciones.

Será uno de los anuncios que haga el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, este martes en el Pleno del Estado de la Ciudad, un concurso que servirá para "dar un nuevo impulso a este icono de Madrid y hacerlo más competitivo de cara a incrementar su fuerza como polo de atracción turística y diversión", ha avanzado el Ayuntamiento.

Las bases del concurso público priorizan las inversiones obligatorias destinadas a la modernización, además de la incorporación de nuevas atracciones. La mayor parte de la inversión irá destinada a reformas o creación de nuevas atracciones, pero también tendrá que realizarse un esfuerzo económico en la mejora de la accesibilidad del parque y sus atracciones para que tengan carácter inclusivo. El resto, ha indicado el Consistorio, irá a inversiones de ahorro energético.

Una de las particularidades de la nueva concesión es la protección que otorga al Tiovivo del Parque de Atracciones, construido en Francia en 1927 y comprado por el Parque en 1968 a un feriante español. Posee un valor arquitectónico importante al estar hecho a mano por artesanos de la madera, con características propias del art déco y estilo modernista. Lo mantienen bajo una pérgola de madera que lo protege de las inclemencias meteorológicas.

En las bases administrativas se establece que el adjudicatario deberá prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación y se fija que, si es preciso, se deberán acometer las obras de restauración que demande.

Cualquier inversión y gasto que se produzca en el recinto será asumido por el concesionario o por terceros, pero en ningún caso por parte del Ayuntamiento, dejarán claro los pliegos. Además las obras que se permitan no podrán en ningún caso disminuir la superficie actual del ámbito destinado a zonas verdes y espacios libres ajardinados.

UN POCO DE HISTORIA

En 1941 el diario 'ABC' publicaba en su edición del 19 de abril que el Ayuntamiento planeaba construir una instalación de estas características en la Casa de Campo, donde se podrían celebrar todas las verbenas de la capital que no fuesen de carácter tradicional. En 1966 se inició la tramitación para su adjudicación mediante concurso público.

El pliego de condiciones para la construcción, conservación y explotación de un parque de atracciones en el pulmón de Madrid se aprobó por el Pleno el 26 de diciembre de 1966 y se adjudicó el 31 de marzo de 1967. El 4 de octubre de 1967 se llevó a cabo el acta de entrega de los terrenos con una concesión de 35 años, periodo que se amplió el 29 de abril de 1992 durante 24 años más.

Ya el 20 de septiembre de 2023 se aprobó, vía decreto, el restablecimiento económico de la concesión administrativa a causa de los perjuicios del Covid ampliándose la concesión hasta el 27 de septiembre de 2027, fecha en la que expira definitivamente.

Desde que el Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas se han realizado cinco grandes reformas, la primera, en los años 70. Nada más abrir se realizó una expansión con la incorporación de nuevas atracciones como 'La noria', el 'Jet Star' o 'La casa magnética'. En los años 90 se desarrolló la ampliación de la zona noreste, donde construyeron muchas atracciones de la actual zona de maquinismo, como las 'Sillas Voladoras', 'Aserradero' o 'Rotor'.

En 1998 se llevaron a cabo las cinco áreas temáticas actuales y se incorporaron también nuevas atracciones. En 2005 y 2006 se erigieron las dos grandes montañas rusas, 'Abismo' y 'Tarántula'. La última ampliación se llevó a cabo en dos fases (2014 y 2018) para dar vida al espacio infantil 'Nickelodeon'.

Actualmente el Parque cuenta con más de 30 atracciones pero a lo largo de los 58 años de funcionamiento se han sustituido una cuarentena de ellas por otras nuevas como, por ejemplo, 'Los 7 picos', 'El barco pirata', 'El barco del Mississippi', 'La casa magnética' o el 'Enterprise', entre otros.

El Parque de Atracciones de Madrid recibe alrededor de un millón de visitantes anuales. El perfil mayoritario es el de familias con niños entre 6 y 12 años y jóvenes de entre 14 y 18 años. El público es mayoritariamente local.