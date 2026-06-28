Le piden tres años por simular ser técnico de electrodomésticos y cobrar 405 euros por una secadora que no reparó

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SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de tres años de cárcel a un hombre por un delito de estafa, ya que está acusado de hacerse pasar por un reparador de electrodomésticos a domicilio y cobrar 405 euros a una mujer por una futura reparación que no llevó a cabo.

Según el escrito de acusación pública, el procesado se anuncia en el mercado como empresa especialista en la reparación de todo tipo de electrodomésticos con una página web en la que aparenta ser una empresa "solvente y de confianza con más de 25 años de experiencia y autorizada por las principales marcas".

Ello empuja a los eventuales consumidores a "confiar en el anuncio por él elaborado para cometer ilícitos penales en perjuicio" de los clientes. En este caso, se le juzga por acudir a un domicilio para la reparación de una secadora.

"Movido por el ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento, informó de manera falaz que, como consecuencia de una subida de tensión, esta se había roto y era necesaria su sustitución, cobrando la cantidad de 405 euros para adquirir un nuevo aparato o las piezas para su reparación", indica la Fiscalía.

El acusado actuó así pese a que su intención no era reparar la máquina, sino "solo la de quedarse con el efectivo que le fue entregado".

Por eso, le considera autor de un delito de estafa con abuso de credibilidad empresarial y pide para él de tres años de prisión y la devolución de los 405 euros cobrados indebidamente a la clienta.

El juicio está previsto este miércoles, 1 de julio, a las 11.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad.