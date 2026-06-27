La Guardia Civil interviene en la costa de La Vila Joiosa un atún rojo de unos 250 kilos capturado de forma furtiva

Atún intervenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha aprehendido un ejemplar de atún rojo de unos 250 kilos, capturado presuntamente de forma furtiva frente a la costa de La Vila Joiosa (Alicante), coincidiendo con el primer día de la temporada de pesca de esta especie.

El patrón de la embarcación se enfrenta a cinco denuncias por infracciones de pesca y de seguridad marítima. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 16 de junio, cuando la tripulación de una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Alicante observó, a unas seis millas del puerto de La Vila Joiosa, una embarcación de recreo que al advertir la presencia de los agentes modificó su rumbo y detuvo la marcha.

Ante la sospecha de que pudiera transportar un atún rojo capturado de forma irregular, los agentes procedieron a inspeccionarla, tal como ha informado la Benemérita en un comunicado.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el patrón no tenía instalada la aplicación PescaREC, que es de uso obligatorio en la campaña de 2026 para declarar electrónicamente las capturas y dar el preceptivo preaviso antes de llegar a puerto con un atún rojo. Ya atracada la embarcación, tampoco pudo acreditar una licencia de pesca marítima en vigor.

La inspección realizada por los agentes reveló además "deficiencias" en materia de seguridad, ya que la embarcación carecía de las bengalas reglamentarias y el patrón no pudo acreditar el seguro obligatorio.

Por todo ello, se formularon cinco denuncias: tres por infracciones de pesca y dos en materia de seguridad marítima, y se aprehendió el atún rojo que se hallaba a bordo, un ejemplar de unos 220 centímetros que fue entregado al comedor social de una organización benéfica de Alicante.

ATÚN ROJO

El atún rojo (Thunnus thynnus) es una de las especies más emblemáticas y reguladas del Mediterráneo. Tras años de sobreexplotación, el plan internacional de recuperación impulsado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) permitió recobrar sus poblaciones, que en la actualidad se gestionan mediante cuotas anuales repartidas entre las distintas modalidades de pesca.

En el ámbito recreativo, la normativa vigente exige la captura y suelta si el pez llega vivo al barco, pero permite retener un ejemplar diario si ocurre una muerte accidental durante el combate.

La temporada se abrió el 16 de junio y exige autorización específica, licencia en vigor y la declaración u obligación de preaviso a través de PescaREC.

La comercialización del atún rojo recreativo está prohibida. La captura furtiva de estos ejemplares dificulta el control de una especie sometida a estrictos límites, perjudica a la pesca profesional y a los pescadores recreativos que cumplen la normativa, y puede introducir en el circuito de consumo productos carentes de cualquier trazabilidad.

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar la normativa de pesca para garantizar la conservación de las especies, así como de no hacerse a la mar sin los elementos de seguridad obligatorios, imprescindibles para afrontar una emergencia.