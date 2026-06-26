La Guardia Civil de Córdoba sorprende a niños del campamento de la Asociación Contra el Cáncer con una exhibición aérea

Aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil. - AECC

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba ha vivido este viernes una jornada inolvidable en su campamento de verano para menores con cáncer y sus hermanos, celebrado en el Hotel El Pilar de La Carlota, gracias a la visita de varias unidades de la Guardia Civil que han llenado de emoción, sorpresa y sonrisas la mañana de los pequeños.

Según ha informado la asociación en una nota, la actividad ha comenzado con "una gran sorpresa" con un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando en varias ocasiones las inmediaciones del campamento, despertando la expectación de todos los asistentes. Los menores han seguido cada maniobra con ilusión desde el interior del hotel, observando el momento del aterrizaje protegidos tras una cristalera.

Posteriormente, el helicóptero ha tomado tierra en la explanada de entrada al hotel y, una vez garantizadas las condiciones de seguridad, los niños han podido acercarse a la aeronave, donde han descubierto de cerca sus características, los instrumentos y sistemas que incorpora, e incluso han podido subir al helicóptero e inmortalizar el momento con fotografías.

Tras esta experiencia, los menores han continuado disfrutando de un completo despliegue del material que la Guardia Civil utiliza en su trabajo diario. En esta exhibición han participado, además del Servicio Aéreo, distintas unidades especializadas como Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Seprona , el Equipo Pegaso y el Servicio Cinológico.

En este contexto, los representantes de las distintas unidades han explicado a los niños, de forma cercana y didáctica, cómo utilizan sus herramientas en el día a día: desde los drones de última generación empleados en labores de vigilancia e intervención, hasta los distintos equipamientos, vehículos, armas reglamentarias y elementos disuasorios y defensivos necesarios para desempeñar su labor con eficacia y seguridad.

El fin de fiesta ha llegado con una emocionante demostración del Servicio Cinológico, protagonizada por Badik, un perro especializado en la detección de drogas. El can ha logrado localizar, con rapidez y precisión, una sustancia oculta en una de las maletas dispuestas entre un grupo situado en los jardines del hotel.

Tras su intervención, su guía, la agente Luisa, le ha premiado con su juguete favorito, un momento que ha arrancado aplausos y sonrisas entre todos los presentes. La actuación de Badik ha conquistado el corazón de los pequeños y ha sido especialmente significativa, logrando arrancar sonrisas incluso a algunos niños a quienes les cuesta más mostrar su alegría.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón M. Clemente, presente en la actividad, ha querido dirigirse a los menores para expresarles su admiración, pues ellos son "un ejemplo de fortaleza que nos inspiráis". Asimismo, ha recordado que la Guardia Civil "existe para protegeros, para cuidaros; no solo para poner multas como creen algunos", es un cuerpo que "os protegerá y os ayudará siempre que sea necesario".