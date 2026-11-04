Aregawi, Kwizera, Ndikumwenayo y Amebaw se suman al Cross Internacional de Itálica en Santiponce (Sevilla)

La atleta Likina Amebaw. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SANTIPONCE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Santiponce acoge los días 7 y 8 de noviembre la cuadragésima cuarta edición del Cross Internacional de Itálica en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, organizado por el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Según ha concretado la citada institución provincial a través de una nota, Rodrigue Kwizera partirá como favorito en el apartado masculino del XLIV Cross Internacional de Itálica, tercera prueba de categoría Gold del circuito 2026-2027 de World Athletics. A sus 27 años cumplidos el mes pasado, el plusmarquista nacional de 10K (27:15) y media maratón (58:03) arriba a las ruinas de Santiponce "henchido de moral tras su brillantísimo triunfo a orillas del Turia", cuando solo un trámite administrativo le privó de ser considerado oficialmente nuevo plusmarquista europeo de la distancia, "hito que más que probablemente terminará consiguiendo dado su estratosférico nivel atlético".

Si su adaptación al asfalto ha resultado exitosa, es el campo a través el hábitat natural del pupilo de Lluís Torlà, la superficie donde más cómodo se encuentra y en la que es realmente difícil batirle; 'Rodri', como le llama su círculo más cercano, atesora ya dos triunfos en Itálica, los conseguidos en 2021 y 2025, y aspira al 'hat trick' de títulos el domingo sobre los 9.550 metros de recorrido, algo que solo ha conseguido en la historia una leyenda como Kenenisa Bekele, triunfador en 2003, 2004 y 2007.

Thierry Ndikumwenayo, también doble triunfador ya en Santiponce en 2022 y 2024, ha demostrado su "excelso momento de forma" en Valencia parando el crono en 58:09 y sin duda planteará batalla a Kwizera, quien tratará con seguridad de tensar la carrera en la segunda mitad para evitar un final cerrado con 'el tigre', sabedor de su gran 'rush' final, el mismo que le llevó a proclamarse campeón de Europa de cross el pasado diciembre en Lagoa, batiendo al campeón del mundo de 10.000 metros, el francés Jimmy Gressier.

El etíope Berihu Aregawi se ha proclamado subcampeón del mundo de campo a través hasta en tres ocasiones, la última este último enero en Tallahassee. El también subcampeón olímpico de los 10.000 metros ganó el afamado Cross de Elgoibar la semana siguiente y desde entonces no ha vuelto a competir, sin haber llegado a trascender oficialmente los motivos de su inactividad, aunque el astro etíope de 25 años se encuentra entrenando con normalidad y "querrá tomarse la revancha de la edición de 2024, cuando llegó como rutilante plata olímpica en París pero fue relegado al cajón menos alto del pódium por Ndikumwenayo y Kwizera".

Aregawi estará acompañado por su compatriota Damitew Kebede, bronce el pasado agosto sobre 5.000 metros en el Mundial sub-20 de Eugene; también formará parte de la nómina la nueva joya del fondo keniata, Frankline Kibet, que pretende cerrar un "espectacular" 2026 tras coronarse doble campeón del mundo sub-20, primero de campo a través en enero y después de 5.000 metros en Eugene.

Formarán parte también de la nómina de atletas de la edición 2026 del Cross de Itálica Andrew Alamisi, otro talentoso 'teenager' que solo fue batido por Kwizera el año pasado aquí; el pódium al completo del año pasado estará en liza el domingo, toda vez que Denis Kipkoech Kemboi Kipkemoi, tercero en 2025, también forma parte del cartel y se presenta tras derrotar al 'sprint' en el cross de San Sebastián, el pasado fin de semana, al ugandés Samuel Simba Cherop, que acreditó un "interesante crono" de 27:26 en el 10K de Brasov el mes pasado y que peleará por ubicarse entre los cinco primeros. La representación africana se completa con Charles Kiboino, acreditado en 27:22.80 en 10.000 metros.

Entre los atletas españoles, hay que considerar especialmente las posibilidades de Aarón Las Heras, que protagonizó el tercer mejor debut de la historia de un español en media maratón en Valencia, tras Carlos Mayo y Ndikumwenayo, donde cronometró unos espectaculares 1:00:08. La nómina de especialistas también incluye al plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos Fernando Carro; el vigente campeón de España de esa disciplina, Dani Arce; el millero granadino Ignacio Fontes y Nassim Hassaous, actual campeón de España de campo a través.

En la vertiente femenina emerge la figura totémica de Likina Amebaw, consagrada este último verano entre la élite mundial merced a su "espectacular triunfo" sobre 5.000 metros en el "innovador" 'World Athletics Ultimate' celebrado en Budapest, donde el resto de la élite del atletismo femenino participante en la carrera "no fue capaz de responder a su ataque a dos kilómetros de la finalización de la misma". La etíope, afincada desde hace casi una década en Peguerinos (Ávila), rubricó su "extraordinaria sesión estival" con el título universal de 5K en Copenhague, donde venció sin ningún esfuerzo.

Además, la discípula de Alberto García finalizó como líder mundial de año en sus predilectos 5.000 gracias a sus 14:18.41 conseguidos en Roma; todas estas credenciales le confieren la condición de favorita, "a pesar de encontrarse aún en los albores de su preparación tras el preceptivo descanso activo después de tan exigente campaña"; acudirá Amebaw a Santiponce con la inequívoca intención de mejorar su tercera plaza del año pasado y escalar los dos peldaños que le restan para proclamarse vencedora, "refrendando así su actual estatus en el panorama internacional". Sin embargo, vencer en Itálica es "una de las empresas más exigentes a la que se enfrenta cualquier especialista de campo a través, dado el elenco de primeros espadas que siempre, sin excepción, se dan cita en él".

Amebaw se verá las caras sobre 9.550 metros con una 'top-ten' del último Mundial de cross de Tallahassee, la keniata Maurine Chebor, reciente vencedora en San Sebastián, donde fue segunda, a escasos seis segundos, esa "espléndida realidad" del fondo continental que es María Forero; compitiendo prácticamente en casa, la onubense, vigente campeona de Europa sub-23 de 5.000 metros y de campo a través, liderará una potente escuadra española que también incluye a la local Carolina Robles, Marta Serrano, Carla Gallardo y Ángela Viciosa, mientras la francesa, afincada en tierras gallegas, Alice Finot, lucirá sus galones de plusmarquista europea de 3.000 metros obstáculos (8:58.67).

La "siempre fiel y numerosa" afición hispalense tendrá la oportunidad de ver en directo a las nuevas perlas del fondo mundial, no en vano serán de la partida cuatro de las cinco primeras clasificadas en el último Mundial de cross sub-20, en concreto, la etíope Wosane Asefa, brillante medallista de plata, mismo metal que conquistó en Eugene sobre 3.000 metros; la ugandesa Charity Cherop, bronce en Tallahassee meses antes de "brillar sobremanera" en Eugene, donde se colgó dos medallas, la de oro en los 5.000 y la de bronce en los 3.000 metros; la keniata Cynthia Chepkurui (4ª) y la etíope Yenenesh Shimket (5ª), que viene de cronometrar 30:21 en el 10K de Brasov, que la legitiman como "firme candidato al pódium".

Tras el "éxito" de la edición inaugural del año pasado, se disputará el sábado por la tarde la segunda edición del cross popular mixto nocturno sobre 7.180 metros; el domingo, la matinal incluirá todas las categorías de menores, desde pitufos hasta sub-20, ambos crosses populares cortos sobre 4.810 metros, la prueba estrella y el cross popular de relevos mixto.