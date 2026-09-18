Avanza la tramitación de Barrio de Quarto en Sevilla al confirmarse su compatibilidad general con leyes medioambientales

Imagen aérea de los terrenos situados junto al Cortijo de Quarto, en foto de recurso - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa MP SAU, sociedad de la Diputación de Sevilla, ha recibido, a primeros de septiembre, el documento de alcance de los estudios ambientales estratégicos correspondientes a los planes parciales de ordenación SUS-DBP-03 Cortijo de Cuarto Norte y SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto Sur del término municipal de Sevilla, elaborado por la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía.

El proyecto contempla la construcción, aproximadamente, de 5.980 pisos, de los que cerca del 52% serán protegidos, para facilitar el acceso residencial a familias y personas demandantes de vivienda.

Los documentos de alcance confirman la compatibilidad general de los avances presentados con la normativa medioambiental. Se abre así la vía a la continuación de la tramitación de ambos sectores que deberán incorporar las recomendaciones establecidas en estos documentos, informa la Diputación en una nota de prensa.

El análisis realizado no detecta afecciones que impidan el desarrollo de los sectores desde el punto de vista ambiental. A partir de las recomendaciones recogidas en el documento de alcance, Sevilla Activa incorporará a los documentos de Aprobación Inicial y al Estudio Ambiental Estratégico diferentes medidas dirigidas a reforzar la protección y la integración ambiental del ámbito.

Entre ellas, se encuentra la actualización de los estudios de inundabilidad vinculados al cauce del río Guadaíra, así como la incorporación de actuaciones destinadas a mejorar y restaurar ambientalmente determinados espacios, además de garantizar la conectividad con los entornos naturales próximos.

Asimismo, Sevilla Activa asume el estudio e incorporación al proyecto de las consideraciones planteadas por Ecologistas en Acción, ampliando cuando resulte necesario el análisis de los valores ambientales existentes y las medidas destinadas a garantizar su conservación.

El siguiente paso será incorporar estas recomendaciones a los documentos de Aprobación Inicial y al Estudio Ambiental Estratégico, cuya presentación ante la Gerencia de Urbanismo está prevista para antes de final de año.

Posteriormente, una vez tomados en consideración, estos documentos continuarán su tramitación mediante los correspondientes procesos de información pública e informes sectoriales.

De este modo, el proyecto de Barrio de Quarto continúa avanzando con el objetivo de compatibilizar su futuro desarrollo con la preservación de los valores ambientales y culturales del entorno, dentro de un marco de compatibilidad general con el ordenamiento jurídico medioambiental, sin abandonar su principal razón de ser, que no es otra que ofrecer una alternativa al principal problema que afronta nuestra sociedad actual, la dotación de vivienda protegida realmente asequible.