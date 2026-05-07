Ayuntamientos, universidades y entidades diseñan en Sevilla el calendario del centenario de la Generación del 27

El diputado de cultura Casimiro Fernández, preside la foto de familia de la jornada participativa sobre el centenario de la Generación del 27. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido en la mañana de este jueves una jornada participativa para el diseño del calendario de actividades que conmemorarán el centenario de la Generación del 27, un encuentro que ha contado con representación de más de 40 entidades, entre las que destacan ayuntamientos de la provincia, investigadores, universitarios, gestores culturales y diversos representantes de las artes.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha presidido la mesa institucional junto al catedrático de la Universidad de Sevilla, Manuel Ángel Vázquez Medel, y el presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Sevilla, José Vallecillo López.

En la apertura, Fernéndez ha subrayado la relevancia estratégica de este encuentro dado que "el objetivo primordial es impulsar, dentro de la conmemoración de este centenario, una programación de acciones conjunta con otras instituciones y ayuntamientos para hacer extensiva esta efeméride a todos los rincones de nuestra provincia".

La jornada ha servido para "reivindicar el papel de Sevilla como cuna del movimiento". En este sentido el representante del Ateneo de Sevilla ha realizado una exploración histórica sobre el embrión de la Generación del 27, recordando que la institución que representa organizó la célebre 'Velada de los Poetas' en diciembre de 1927.

Por su parte, el catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel ha enfatizado la necesidad de estos foros para optimizar la colaboración pública, "estos espacios son esenciales y la Diputación tiene un papel de impulso fundamental por su capacidad de llegar hasta el último rincón de la provincia y servir de ejemplo a otras entidades de Andalucía y España". El catedrático de la Universidad de Sevilla, ha matizado que "la Generación del 27 tiene un carácter global y esta tarea conjunta es vital".

Para finalizar el encuentro, el diputado de Cultura y Ciudadanía ha incidido en que la futura programación no solo buscará la excelencia académica, sino también la justicia histórica y la cohesión territorial a través de este centenario de gran calado histórico, social y cultural.