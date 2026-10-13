Benacazón acoge su Ruta de la Tapa con nueve establecimientos hosteleros y el apoyo de Diputación de Sevilla

Presentación de la Ruta de la Tapa de Benacazón, en la Casa de la Provincia - DIPUSEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes, 13 de octubre, la presentación del cartel y del 'Tapaporte' de la XII Ruta de la Tapa de Benacazón, una iniciativa organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, que se celebrará durante dos fines de semana, del 15 al 18 y del 22 al 25 de este mes, con el objetivo de promocionar la gastronomía local, dinamizar el sector hostelero y fomentar la actividad turística y comercial del municipio.

En el acto de presentación han participado la concejala de Turismo, María Rosario Fernández Santos, junto a una representación de los establecimientos hosteleros participantes, integrada por Florencio Perejón y Olvido Garrido, de Cervecería Gringo, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

Con esta presentación, la Casa de la Provincia vuelve a abrir sus puertas a los ayuntamientos sevillanos, poniendo a su disposición este espacio institucional para dar a conocer iniciativas que contribuyen a la promoción de los recursos turísticos, culturales y gastronómicos de los municipios de la provincia.

Asimismo, la Diputación colabora en esta nueva edición de la Ruta de la Tapa, entre otras actuaciones, mediante la impresión del 'Tapaporte' a través de su imprenta provincial, contribuyendo así al desarrollo de una actividad que favorece la promoción de la gastronomía tradicional, el impulso de la hostelería local y la proyección turística de Benacazón.

La iniciativa contará con la participación de nueve establecimientos del municipio: Cervecería El Berenjena, Peña Bética Las Nieves, Peña Sevillista Manolo Leonardo, Hotel Abades Benacazón, Cafetería Mayam, Pizzería Celada, La Posada Tapas, Cervecería Gringo y Cafetería La Plaza. Durante las jornadas de celebración, los visitantes podrán degustar distintas propuestas gastronómicas representativas de la cocina local.

En los bares y restaurantes participantes, el precio establecido será de cuatro euros por una tapa y una bebida, mientras que las cafeterías y bares de copas contarán con tarifas específicas recogidas en el Tapaporte. Este documento, que podrá recogerse en los establecimientos adheridos, permitirá a los participantes obtener sellos por sus consumiciones y acceder al sorteo de diferentes premios, entre ellos un pasaje de vuelo en globo, cenas, una mariscada, meriendas y juegos Cook Chef destinados a la ruta infantil.

La programación gastronómica se complementará con distintas propuestas culturales y de ocio, entre las que figuran actuaciones, pasacalles, espectáculos circenses, toros de fuego infantiles y fuegos artificiales.

Además, el domingo 18 de octubre se celebrará un mercado artesanal en la calle Real, en pleno casco antiguo de Benacazón, en horario de 11,00 a 20,00 horas. La jornada contará con la participación de numerosos comercios de productos artesanales y estará amenizada con pasacalles y otras actividades.