Bomberos de la provincia realizan ejercicios de rescate en entornos naturales - DIPUSEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acceder hasta una persona atrapada en una pared vertical, estabilizarla y evacuarla mediante un sistema de poleas o localizar a una víctima en un barranco, prestarle asistencia sanitaria y trasladarla en camilla por un recorrido de difícil acceso son algunas de las situaciones que han recreado los profesionales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Provincia de Sevilla, junto a efectivos procedentes de Córdoba, Málaga, Granada y de la ciudad autónoma de Ceuta, durante las III Jornadas Técnicas de Rescate en Medio Natural, que se han desarrollado en distintos enclaves de la Serranía de Ronda.

El encuentro formativo está impulsado por el CPEIS de Sevilla y coordinado técnicamente por el Parque Territorial de Bomberos de Lebrija, detalla la Diputación de Sevilla en una nota de prensa. Los ejercicios han permitido entrenar procedimientos de intervención en simas, barrancos y vías ferratas, escenarios que exigen técnicas específicas de progresión, acceso y evacuación, además de una coordinación precisa entre los equipos.

Las prácticas se organizaron en dos grandes escenarios naturales, con grupos de trabajo que se alternaron para completar las distintas modalidades de intervención. En la primera jornada, los equipos actuaron en el barranco de la Sima del Diablo, en Júzcar (Málaga), dividido en tres sectores técnicos, y en las vías ferratas de Montejaque y Benaoján. Los supuestos incluyeron ejercicios de localización de víctimas, valoración sanitaria, estabilización e inmovilización en camilla y posterior evacuación. Algunas maniobras se prolongaron hasta después del anochecer para entrenar la progresión y el traslado de personas en condiciones de baja visibilidad.

En las vías ferratas, los bomberos y bomberas practicaron técnicas avanzadas de acceso a víctimas bloqueadas en altura, instalación de polipastos, aseguramiento y evacuación asistida. En los barrancos, los ejercicios combinaron técnicas de rescate vertical y acuático, adaptadas a las características del terreno y a las dificultades de acceso.

TRABAJO CONJUNTO Y EVALUACIÓN DE MANIOBRAS

Más allá de la ejecución de las técnicas, uno de los objetivos principales ha sido ensayar la respuesta conjunta de equipos procedentes de distintos servicios de bomberos. Las intervenciones se organizaron bajo una misma estructura de mando, con coordinación desde los respectivos Puestos de Mando Avanzado (PMA), para reproducir las condiciones operativas que pueden darse en una emergencia real de gran complejidad.

Al término de cada ejercicio, los jefes de grupo y responsables de seguridad realizaron una evaluación conjunta de las maniobras, compartiendo las soluciones aplicadas y los aspectos susceptibles de mejora en los procedimientos de intervención.

Todas las prácticas se desarrollaron sin incidentes y con medidas de protección del entorno natural. Las jornadas tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimientos y el entrenamiento conjunto en técnicas de rescate en entornos naturales de difícil acceso.

Este tipo de intervenciones requiere una elevada especialización, coordinación entre los distintos servicios y un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, por lo que el encuentro permite practicar procedimientos en escenarios reales y mejorar la preparación ante las actuaciones más complejas.