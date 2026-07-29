Brenes se suma a los 94 ayuntamientos de Sevilla con la gestión de multas de tráfico delegada al Opaef de Diputación

Consejo Rector del Opaef presidido por Javier Fernández - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Brenes se suma a los consistorios sevillanos que han delegado competencias en el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef), una delegación que ha sido aceptada por esta entidad en el seno de su último Consejo Rector, presidido por Javier Fernández.

Este acuerdo supone la renovación de la delegación de determinadas competencias que el Opaef viene desempeñando en virtud del convenio suscrito en el año 2000, en el que se incluían la gestión tributaria y en su caso censal, inspección y recaudación tributaria del Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre Actividades económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la inspección del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la recaudación ejecutiva de cualquier derecho.

A éstas, Brenes añade ahora la delegación de la potestad sancionadora para la instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos por infracciones al Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y las Ordenanzas municipales en la materia, tal como informa Diputación en una nota de prensa.

Con esta adición de Brenes, son ya 95 los ayuntamientos sevillanos con delegación de sus competencias de multas al Opaef, 82 de ellos con delegación de la instrucción y otros 13 con un convenio de colaboración en la recaudación de multas.

El ejercicio de esta competencia de Brenes por el Opaef --que se rige por la Ordenanza de la Diputación reguladora de las relaciones interadministrativas, consecuencia de la delegación de competencias o encomienda de funciones a la Diputación provincial de Sevilla para su ejercicio por el Opaef-- será efectivo una vez transcurra un mes desde la última publicación que se realice en el BOP de Sevilla y el BOJA.

Además, en el Consejo Rector se ha informado sobre el cumplimiento del organismo durante el segundo trimestre de 2026 de los plazos preceptivos contra la morosidad en las operaciones comerciales.