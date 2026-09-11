Café Quijano traslada el universo de 'Miami 1990' a Utrera dentro del Festival Patio+Metrópolis de Diputación de Sevilla

La banda Café Quijano, con la estética de una mítica serie sobre Miami en la década de los 90, que da nombre a su último trabajo discográfico - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Utrera (Sevilla) recibirá este sábado, 12 de septiembre, a Café Quijano en la que será la segunda cita del Festival del Patio + Metrópolis, programación cultural impulsada por la Diputación con la que lleva grandes propuestas musicales a distintos municipios de la provincia.

Integrada por los hermanos Manolo, Óscar y Raúl Quijano, es una de las bandas más reconocidas de la música española. Con más de tres décadas de trayectoria, ha construido un estilo propio que combina pop rock y bolero, cosechando éxitos dentro y fuera de España, numerosas nominaciones a los Latin Grammy y al Grammy estadounidense, y colaboraciones con artistas como Carlos Santana, Céline Dion, Armando Manzanero o Herbie Hancock, detalla la Diputación en una nota de prensa.

La banda llega a Utrera con 'Miami 1990', un trabajo que recupera su sonido más genuino y conecta con la esencia de discos tan emblemáticos como 'La taberna del Buda'. Diez canciones a modo de pequeños relatos de amor, aventura, acción y carretera, que mantienen una de las grandes señas de identidad del grupo: su capacidad para transformar historias en canciones.

El propio título del álbum remite a un momento fundamental para los hermanos Quijano. Fue precisamente en 1990, durante una estancia de Manolo Quijano en Miami, cuando recibieron la primera llamada de una compañía discográfica, dando comienzo a una aventura musical que continúa más de tres décadas después.

'Miami 1990' recupera ahora aquel universo y lo convierte en una nueva colección de temas con ecos sonoros de los años noventa y una marcada vocación cinematográfica. Este show se enmarca en la extensión Metrópolis, que en su tercera edición vuelve a trasladar la música en directo a diferentes municipios del área metropolitana sevillana.

Tras la cita de Café Quijano, el ciclo continuará el 25 de septiembre con Pablo López en Alcalá de Guadaíra, el 26 de septiembre con Luz Casal en Dos Hermanas y el 3 de octubre con La Plazuela en Mairena del Aljarafe.

El Festival del Patio + Metrópolis consolida un modelo público de cultura de proximidad, que utiliza la música en directo como espacio de encuentro entre generaciones, así como herramienta de vertebración territorial y dinamización de los municipios. La iniciativa busca que la cultura forme parte de la vida cotidiana del conjunto de la provincia y que el acceso a grandes propuestas no dependa del lugar de residencia o de la capacidad económica de cada ciudadano.

Por su parte, el Festival del Patio volverá a convertir el corazón de la sede de la Diputación de Sevilla en uno de los escenarios de referencia de esta propuesta cultural entre los días 16 y 19 de septiembre, completando una programación que combina la actividad en la capital con su extensión al territorio provincial.