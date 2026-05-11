La Casa de la Provincia de Sevilla cierra sus exposiciones este domingo al repetir como sede de un colegio electoral

Archivo - Fachada general de la Casa de la Provincia. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla van a permanecer cerradas al público este domingo, día 17, con motivo de la celebración de las elecciones en Andalucía para elegir a los 109 diputados y diputadas de la XIII Legislatura del Parlamento autonómico, ya que el organismo volverá a ser sede de un colegio electoral.

Las dos exposiciones permanentes --'Despacho Plácido Fernández Viagas' y 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz'-- y las temporales --'Itinerancias' y la muestra fotográfica sobre los 'Premios LUX' 2025'--, que acoge la Casa de la Provincia en estos días, permanecerán entonces cerradas esa jornada, con motivo de las elecciones, así como el lunes 18, que es el día de descanso habitual, remarca en una nota de prensa.

Aunque las exposiciones no puedan visitarse, el organismo dependiente de la Diputación permanecerá abierto el domingo, entre las 9 y las 20 horas, horario preceptivo para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en la jornada electoral dominical.