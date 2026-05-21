La Casa de la Provincia de Sevilla presenta el proyecto cultural 'Arcas' de Casariche

La Casa de la Provincia acoge la presentación del proyecto cultural 'Arcas' de Casariche - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de Casariche, José Ramón Parrado, acompañado por Blanca Moriana, concejala de Fiestas y Tradiciones, y Antonio García López, director conservador de la Colección Museográfica, han presentado este jueves en la Casa de la Provincia el proyecto cultural 'Arcas: I Encuentro de Arte Urbano y Territorio', una experiencia impulsada por el Ayuntamiento que se celebrará en la localidad del 28 de mayo al 6 de junio.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, se trata de una iniciativa que planea convertir el municipio en un "espacio abierto" de creación artística, reflexión y convivencia cultural y acercar el patrimonio cultural a los vecinos y personas que visitan la localidad.

De esta manera, tanto el alcalde como sus acompañantes en el acto han destacado "la importancia" de este encuentro como un proyecto que "apuesta por la transformación de Casariche en un auténtico museo al aire libre".

Asimismo, se han avanzado algunos detalles de la programación de esta primera edición, que incluirá exposiciones temporales, talleres educativos, actividades de divulgación y diversas propuestas culturales dirigidas a públicos de todas las edades, una programación que se puede consultar en la página web de 'Arcas'.

Entre los artistas participantes en esta primera edición, destacan nombres como la artista muralista y creadora visual andaluza, María Ortega Estepa; o el artista urbano, Manuel Moreno Guirao, cuya trayectoria está estrechamente vinculada al arte contemporáneo.

Desde el Ayuntamiento de Casariche se ha hecho extensiva la invitación a todos los vecinos y vecinas y a las personas visitantes del municipio a disfrutar de esta primera edición de y a participar en las diferentes actividades programadas, como el I Concurso de Pintura Rápida que está en marcha y cuyo plazo de inscripción online permanecerá abierto hasta las 15,00 horas del jueves 28 de mayo, en la web municipal.