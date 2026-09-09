El Castillo de las Guardas (Sevilla) anima al disfrute de sus jornadas medievales: "Un evento con carácter propio"

Foto de familia de la presentación, en la Casa de la Provincia, de las jornadas medievales de El Castillo de las Guardas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Castillo de las Guardas y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha presentado en la Casa de la Provincia el cartel y la programación de las VII Jornadas Medievales, que se celebran en el municipio del 18 al 20 de septiembre. Se trata de una propuesta centrada en la recreación histórica desde el punto de vista divulgativo y que cuenta con una programación continuada de espectáculos para todos los públicos.

"En ese fin de semana la Plaza de España se convierte en el epicentro de nuestro pueblo y las calles se transforman, con una escenografía adecuada para recrear otra época y un ambiente animado, con actividades pensadas para públicos de todas las edades y especialmente para disfrutar en familia", destaca el regidor en una nota de prensa de la Diputación.

Para Gonzalo Domínguez, "se trata de una evento con un carácter propio, muy peculiar, en el que la divulgación de las tradiciones y los ritos antiguos de El Castillo se combinan con espectáculos y actividades de amenización. Una festividad que animo a todos los sevillanos y sevillanas a conocer o a repetir".

Las VII Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas estaban inicialmente programadas para el pasado mes de marzo, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a su aplazamiento. "Ahora regresan con una programación reforzada y con el objetivo de repetir, e incluso superar, la gran acogida conseguida en la edición anterior".

Entre las propuestas que regresan este año a la programación, se encuentra la exhibición de cetrería, una de las actividades que mayor expectación despierta entre los visitantes, junto al campamento histórico, que permitirá acercarse de una forma amena y divulgativa a distintos aspectos de la vida y las costumbres de épocas pasadas.

"Los más pequeños volverán a tener un especial protagonismo, gracias a un amplio programa de talleres infantiles, al que se sumarán las tradicionales mesas lúdicas con juegos artesanales, propuestas que permiten descubrir cómo se entretenían niños y adultos mucho antes de la llegada de las nuevas tecnologías", remarca el también diputado provincial.

La animación en las calles será también uno de los grandes atractivos de esta edición. "Tras la magnífica respuesta obtenida el pasado año, se ha incrementado considerablemente el número de compañías y espectáculos itinerantes, lo que permitirá disfrutar de una actividad escénica prácticamente continua por todo el recinto", subraya Domínguez.

Entre las compañías y grupos participantes se encuentran La Galerna, Saltinpunqui, Ishbili y Treefolk, entre otros, que llenarán las calles de personajes, música, teatro y sorprendentes intervenciones. Además las noches medievales ganarán espectacularidad con la llegada de espectáculos de fuego y magia al aire libre, mientras que la programación cultural contará también con un gran espectáculo de títeres, ampliando así la variedad de propuestas destinadas tanto al público infantil como adulto.

También crecerá la oferta de atracciones infantiles de ambientación medieval, reforzando el carácter familiar de unas jornadas concebidas para que vecinos y visitantes puedan permanecer durante toda la jornada disfrutando de actividades, espectáculos y espacios de convivencia.

"Nuestro objetivo es que las Jornadas Medievales vuelvan a ser en esta edición una plataforma de promoción turística del municipio, por lo que hemos cursado desde el Ayuntamiento invitaciones a distintas localidades vecinas y hemos dispuesto autobuses gratuitos de desplazamiento hasta El Castillo de las Guardas", abunda al respecto.

En este sentido, las personas participantes en estas visitas serán recibidas por el equipo de gobierno municipal con un desayuno andaluz, tras el cual podrán conocer algunos de los principales enclaves y atractivos del municipio en una visita guiada guiada que favorecerá el conocimiento de nuestro patrimonio, el turismo de cercanía y el intercambio entre municipios.