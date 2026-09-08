La Guardia Civil subraya que la investigación por el robo del Tesoro de Villena "avanza"

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, Francisco Poyato (c), este martes en Agost - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, Francisco Poyato, ha subrayado este martes que la investigación iniciada tras el robo del Tesoro de Villena el pasado 27 de agosto "avanza", aunque por el momento no han trascendido detalles.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación en la localidad alicantina de Agost, donde ha acudido a la presentación del plan de seguridad para la campaña de recolección de uva de mesa embolsada del Vinalopó.

En este sentido, Poyato ha incidido en que hay que ser "muy prudentes" a la hora de trasladar datos sobre el caso y en que es necesario "mantener todas las reservas" y dejar que las pesquisas continúen.

Igualmente, el coronel jefe de la Comandancia ha reconocido que este asunto es una "prioridad" para la Guardia Civil y se ha referido a que "desde el primer momento" la Unidad Orgánica de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación.

Poyato ha aseverado que el robo del Tesoro de Villena es una "preocupación" para los medios de comunicación y también para la sociedad, ya que se trata de un hecho "muy grave". "Tenemos que ser muy prudentes ahora y no trasladar ningún dato que pueda, de alguna manera, perjudicar a la investigación", ha sentenciado, para posteriormente apuntar que hay que "guardar sigilo y reserva".