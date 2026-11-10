Circuito 107 acerca casi medio centenar de actividades culturales a 38 municipios de la provincia de Sevilla

La Dezima Musa - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebrará a través del Circuito 107, desde este miércoles 11 de noviembre y el próximo domingo 15 de noviembre, 48 actividades culturales de teatro para público adulto e infantil, flamenco, danza, conciertos, espectáculos de circo y magia, exposiciones y propuestas de divulgación en 38 municipios sevillanos.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el miércoles 11 de noviembre, el teatro aficionado abrirá la programación en El Cuervo de Sevilla, donde la Asociación Cultural La Revolera-Teatro representará la obra 'Resistiré', una propuesta de teatro aficionado que podrá disfrutarse a las 19,00 horas en el Teatro El Molino.

El jueves 12 de noviembre, Gerena acogerá la exposición 'Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color (1914- 1929)', incluida en la programación expositiva del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y prevista a las 10,00 horas en el Centro Cívico Municipal.

La programación continuará en Martín de la Jara, donde la compañía Pequeños Duendes Teatro de Títeres pondrá en escena 'El Grinch', un espectáculo dirigido al público infantil que tendrá lugar a las 18,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Misma hora a la que Cañada Rosal recibirá a Emilio Villalba y Sara Marina con 'La Décima Musa', que mezclará toque, cante y verso, en una propuesta musical que se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cívico.

Asimismo, el viernes 13 de noviembre concentrará como parte destacada de la programación semanal, con propuestas que comenzarán en Villaverde del Río, donde PalopFlamenco presentará 'Diálogo entre flamenc@s', a las 10,00 horas en el IES Pepe Ruiz Vela.

Por su parte, la compañía artística Ángeles Rusó llevará su espectáculo de danza 'Toro' a El Rubio, a las 12,00 horas en el Teatro Auditorio de la localidad, para continuar las actividades a las 17,00 horas en Villamanrique de la Condesa, donde Zamara Carrasco ofrecerá 'Herencia' en la Caseta Municipal de la Dehesa Boyal.

A esa misma hora, vecinos de Isla Mayor participarán en una actividad de divulgación cultural a cargo de Eva Díaz Pérez, en el EUM Fernando Pallarés, dentro de su propuesta de visitas y recorridos relacionados con los Machado, la Generación del 27 y otras figuras de la historia cultural sevillana.

A las 18,00 horas, el público infantil de El Pedroso podrá disfrutar de 'Historias fabulosas', de Marcopan Producciones, en el Teatro Don Antonio López Martínez, mientras que en Fuentes de Andalucía, a la misma hora, Tremendo Circus presentará 'Tremendo Piccolo Circo' en el SUM La Huerta.

PROGRAMACIÓN FLAMENCA EN LA ALGABA

La programación flamenca continuará a las 18,30 horas en La Algaba, con 'Canteras del cante', de Evaristo Cuevas Rodríguez. Una hora más tarde coincidirán varias propuestas: Aznalcázar recibirá a Marta Aguilar con su recital flamenco en el Centro Cultural El Arquillo; Castilleja de Guzmán acogerá 'Flamencoña', de Ale Villaescusa, en el Teatro Municipal; y Espartinas disfrutará de la actuación de Anabel Rivera en el Auditorio Santa Ana.

A esa misma hora, La Algaba sumará a su oferta cultural un concierto de banda de música a cargo del Liceo Musical de Sevilla, en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez.

Posteriormente, a las 20,00 horas, Alcalá del Río acogerá 'Detrás de los muros', de La Cólquide Teatro, en la Casa de la Cultura, mientras que en El Rubio actuará Anabel Valencia, en la Casa de la Juventud y Cultura.

También a las 20:00 horas, Herrera recibirá a la compañía artística Ángeles Rusó con 'Toro', en la Casa de la Cultura; Umbrete acogerá De baile y hueso, de Antonio Moreno 'El Polito', en el Teatro de la Villa; y Brenes ofrecerá un recital flamenco de Raúl Montesinos Hoyos en la Peña Flamenca Manolo Brenes.

En Bormujos, José Valencia protagonizará un recital de cante a las 20,00 horas en el Teatro Juan Diego, ampliando la presencia del flamenco en esta jornada.

En cuanto a la programación teatral de la noche, llegará a Coria del Río El Espejo Negro, que representará 'Es-Puto, Cabaret', a las 20,30 horas en el Teatro Pastora Soler. A la misma hora, Gines acogerá 'Wendy también vuela', de Tresgracias, en la Casa de la Cultura El Tronío.

El Cuervo de Sevilla recibirá a las 22,00 horas a Nano de Jerez, que ofrecerá su espectáculo flamenco en el Teatro El Molino, misma vez que El Rubio acogerá el concierto de Pony Pool Club en su Caseta Municipal. La programación del viernes se completará con un recital de cante de José Valencia en Bormujos, ya citado, y con 'Compaz', de Flamencos por el Mundo, en Badolatosa.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE: PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación del sábado 14 comenzará a las 12,00 horas en La Puebla de Cazalla, donde el Instituto Flamenco Internacional presentará el espectáculo de José El Berenjeno en la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván.

Por la tarde, La Algaba acogerá un concierto de Pony Pool Club, a las 18,00 horas. A esa misma hora, Benacazón recibirá a GlobusClown con 'Pomphang', un espectáculo de teatro infantil que se celebrará en el Auditorio Municipal, mientras que Fuentes de Andalucía ofrecerá 'El caso Pasolini', de Hilo Rojo Teatro, en el SUM La Huerta.

A las 19:00 horas, la Compañía Sevillana de Zarzuela llevará La zarzuela en el flamenco andaluz a Carrión de los Céspedes, con una actuación prevista en la iglesia de la localidad.

La actividad continuará a las 20,30 horas en Olivares, donde Fernanda Peña presentará 'Epifanía' en el Teatro Municipal, situado en la calle Cartuja, 14. Misma hora en la que Camas acogerá 'Memorias de mis recuerdos', de la Asociación Flamenco Inclusivo José Galán, en el Salón de Actos y que Valencina de la Concepción contará con una propuesta de circo y magia en la Casa de la Cultura, mientras que Castilblanco de los Arroyos recibirá al Instituto Flamenco Internacional con un recital flamenco en el Teatro Municipal Miguel Fisac.

El teatro infantil tendrá asimismo presencia en Pruna, con Marcopan Producciones que representará 'Historias fabulosas en la Casa de la Cultura'. Por su parte, San Juan de Aznalfarache acogerá 'De baile y hueso', de Antonio Moreno 'El Polito', en el Teatro Romero San Juan.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE: FLAMENCO, MÚSICA, DANZA Y TEATRO PARA CERRAR

El domingo 15 comenzará a las 13,00 horas en El Coronil, que acogerá una actuación de Niño de Gines en el espacio concertado con la Peña Flamenca La Reja a la misma hora que Cañada Rosal celebrará el Día Internacional del Flamenco con la actuación de la cantaora Anabel Rivera en el Parque Blas Infante, una jornada que incluirá también un flashmob por sevillanas.

A las 14,00 horas, La Campana ofrecerá Homenaje a Elvis Presley, de Capitán Mercury Producciones, en la plaza Antonio Machado, mientras que a las 17,30 horas en Isla Redonda-La Aceñuela, el Mago Alexku llevará 'Magia familiar', en un espacio pendiente de concretar.

Llegadas las 18,00 horas, Fuentes de Andalucía acogerá 'Limbo', de la Asociación Contiguo Teatro, en el SUM La Huerta; Carrión de los Céspedes recibirá a Nuevo Matrona Project en la Casa de la Cultura, Salón de Plenos; y Los Corrales ofrecerá 'Danza Flamenco', del Instituto Flamenco Internacional, en el Teatro Casa de la Cultura, a la vez que Lora de Estepa disfrutará de 'El niño de Nietzsche', una propuesta de danza de Gabriel Aragú que tendrá lugar en el Salón de Actos Municipal.

A las 18,30 horas, La Puebla del Río acogerá 'Bodas de sangre', de Acción Teatral Umbrete, en el Salón de Actos del Ayuntamiento y a las 21,00 horas, la programación concluirá en Gerena, donde La Misma Tara representará 'La herejía de las beguinas', en el Centro Cívico Municipal.