El 'Circuito 107' de Diputación lleva música, teatro, magia y circo a ocho municipios de Sevilla

El espectáculo 'Pomphang' de la compañía GlobusClown. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural 'Circuito 107', gestionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla para apoyar la "programación continua y de calidad" en los espacios escénicos de 99 municipios de la provincia, permitirá a un total de ocho localidades disfrutar de espectáculos de música, teatro, circo, magia y flamenco durante esta semana.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, los municipios beneficiados durante los próximos días serán Alanís, Algámitas, Coripe, Estepa, Marinaleda, Los Morales, La Puebla de los Infantes y Tocina, quienes celebrarán un total de diez espectáculos con "destacadas actividades culturales" y dispondrán del "cien por cien" del coste de producción de la obra, así como de la posibilidad de programar "con libertad" el catálogo de interpretaciones incluidas en el circuito.

De esta manera, la programación prevista arrancará este jueves, 30 de julio, de la mano de cinco localidades diferentes. Entre ellas, Marinaleda, donde se llevará a cabo un concierto tributo al grupo de rock andaluz Triana en el anfiteatro del Parque Natural, donde el músico Miguel Zagúan celebrará a las 22,00 horas un espectáculo "fidedigno" que "rememorará en vivo la música y la esencia" de la formación integrada por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Tele Palacios.

En Estepa, la agrupación The Groggy Dogs ofrecerá el concierto acústico 'Dos siglos de salomas marineras y piratas en el Alcázar', una propuesta festiva "llena de energía, música celta y canciones piratas" acompañadas de guitarra, violín, percusión, acordeón y bajo que, además, permitirá acudir disfrazado.

Asimismo, Algámitas recibirá el flamenco de 'Nuevo Matrona Project', una propuesta escénica elaborada por el cantaor Manuel Romero, el guitarrista Pedro Barragán y el percusionista Roberto Jaén, que parte del conocimiento enciclopédico de Pepe de la Matrona y tendrá lugar en el patio del CEIP Andalucía Francisco Soria a las 22,00 horas.

De la misma forma, La Caseta Municipal de Los Molares acogerá a las 22,30 horas el recital flamenco de Anabel Rivera, reconocida como una de las grandes voces del flamenco actual con un estilo, vinculado a la tradición gaditana, que ha destacado por interpretaciones de Alegrías, Tientos, Bulerías, Tangos, Cantiñas y Fandangos, avaladas por premios en el Concurso Nacional de Alegrías de Cádiz, el Concurso de Tientos de Cádiz y el Concurso de Cante de San Fernando.

La jornada del viernes también ofrecerá al público familiar e infantil de Alanis disfrutar de las artes circunscritas con el espectáculo 'Ale-Hop...!' de la compañía Circo Hermanos Moreno, cuya representación se desarrollará a partir de las 21,30 horas en la Plaza del Parral.

LOS EVENTOS DEL FIN DE SEMANA

Estepa volverá a celebrar otro evento el próximo viernes, 31 de julio, protagonizado por el grupo musical Malizzia-Malizzia, que presentará a partir de las 22,00 horas en la Plaza de Abastos su último trabajo discográfico, 'Sinceramente...', con un repertorio que combina "temas propios y versiones de grandes clásicos".

El viernes también contará con el espectáculo de música de cuerda en Tocina, donde la Plaza de San Fernando recibirá a Protus Marimba Quartei y su programa 'String Inspiration', un concierto especializado que "reimagina el repertorio clásico de cuerda" a través de las "cualidades acústicas y resonantes" de varias marimbas.

Por su parte, el próximo sábado, 1 de agosto, llevará un "teatro clown" en la localidad de Coripe, donde la obra 'Pomphang' de la compañía GlobusClown interpretará a las 22,00 horas en el Salón de Usos Múltiples un "espectáculo familiar" que combinará música de handpan y pompas de jabón en una "propuesta poética, íntima y muy visual", así como La Puebla de los Infantes disfrutará del conciertos que la pianista Julia García ofrecerá en el Teatro Cine Andalucía a las 21,00 horas.

En último lugar, Los Molares acogerán en el marco de sus fiestas patronales a la compañía Yeyo Guerrero Teatro con su obra 'Slapstick' en la Caseta Municipal a las 18,30 horas. Durante la cita, interpretarán Una comedia participativa y educativa cuyo objetivo es crear en vivo junto al público una pequeña compañía de teatro de este divertido género.

De esta manera, la Diputación ha definido el 'Circuito 107' como una herramienta para "mantener vivos" los municipios de la provincia, especialmente aquellos de menor población, al ofrecer "espectáculos de máxima calidad a coste cero" para las arcas locales y, por ende, garantizar un acceso a la cultura "inmediato, en igualdad de condiciones y con garantías de dinamización" para los espacios escénicos.