El 'Circuito 107' de Diputación lleva teatro, circo y flamenco a siete municipios de Sevilla

Un fragmento de Alas de Mariposa, dentro de la programación del 'Circuito 107' para llevar la cultura a toda la provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete municipios de Sevilla disfruta estos días de una programación cultural de proximidad "diseñada a la carta" por los propios ayuntamientos, con propuestas de teatro, circo y flamenco, dentro de la iniciatica 'Circuito 107' de la Diputación, que consolida de ese modo el acceso a las artes escénicas tras invertir seis millones de euros en 99 pueblos sevillanos durante los últimos cuatro años.

Las funciones se ponen a disposición de los consistorios "a coste cero" y otorgándoles el "pleno poder de decisión" para diseñar su propia programación. De este modo, cada municipio elige las actividades "que mejor se adaptan a sus vecinos" entre un abanico multidisciplinar que incluye teatro, teatro infantil, música, danza, circo, flamenco, conferencias y exposiciones, explica en una nota de prensa.

Durante esta semana, son siete los municipios que han explorado o están programando alguna de las actividades propuestas: Villamanrique de la Condesa, Estepa, Castilleja de Guzmán, Marismillas, Lora de Estepa, Castilblanco de los Arroyos y San Nicolás del Puerto.

La programación prevista para los próximos días arranca este miércoles, 25 de junio, y se extiende durante el fin de semana con actividades dirigidas a todo tipo de públicos. Así, en Villamanrique de la Condesa el público podrá disfrutar, en la Barriada Juan XXIII (20,30 horas), de la obra de teatro circense 'Circo Alas', de la compañía Alas Circo Teatro. En ella, los entrañables personajes Petite y Susane llegan a un viejo circo y descubren una pista deseosa de volver a sentir la magia.

El viernes, 26 de junio, en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes de Estepa se pone en escena la obra 'Llévame a Benidorm', de la compañía Arteyo Producciones. "Una emocionante historia donde Mila, enferma de Alzheimer, vive en una residencia y decide emprender su último viaje a Benidorm junto a Luisa, su compañera de vida. Las dos protagonistas navegarán por un viaje cargado de humor, casquería, mala leche y, sobre todo, mucho amor".

En Castilleja de Guzmán, a las 21,00 horas, la Plaza de España será una pista de circo y la magia "que se dan la mano" con el espectáculo 'Flex', de la compañía El hombre globo. De la mano de Juan, el protagonista, el público viajará por la mente humana para descubrir un mundo elástico donde las cosas blandas transmiten fortaleza y todo se adapta, se dobla o se deforma sin destruirse.

Asimismo, el sábado, en la Plaza de la Casa Hermandad de Marismillas (calle Doña Sol), a partir de las 18,00 horas, la cantaora Laura Román deleitará al público con su recital flamenco 'Compás de dos sangres'. Su voz, llena de matices y fidelidad a los cantes tradicionales de su tierra natal (como malagueñas y verdiales), brillará con fuerza y naturalidad en estilos como las Bulerías y los Tangos.

ECUADOR DEL CIRCUITO

El ecuador del circuito llega tras unos días de intensa actividad en los que los municipios sevillanos ya han podido disfrutar de propuestas de primer nivel, actividades que se desarrollaron el pasado lunes, Lora de Estepa, donde el salón de actos municipal acogió la representación de 'La dama ya no es boba', de la compañía Acuario Teatro. Una divertida adaptación y actualización en clave de humor del clásico de Lope de Vega, donde se narran los amoríos y casamientos de dos hermanas opuestas en inteligencia.

También, en Castilblanco de los Arroyos, se abrieron las puertas de la sala de exposiciones Diego Neyra para acoger la muestra de la Diputación 'Fragmentos de una colección II. Fondos de arte contemporáneo de la Diputación provincial', acercando las firmas artísticas actuales a los vecinos del municipio.

San Nicolás del Puerto hizo lo propio en su Casa de la Cultura con la conferencia musicada 'Las aventuras africanas', a cargo de la formación Gurumbé.

Con este proyecto, la Diputación consigue que el derecho a la cultura de calidad "deje de ser un privilegio urbano para convertirse en una realidad accesible, integradora y viva en cada plaza y teatro de la provincia de Sevilla". De esta forma, se convierte en una "herramienta ideal" para cohesionar el territorio a través de la cultura y garantizar la "democratización" en el acceso a las artes escénicas para toda la ciudadanía.