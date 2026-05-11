El 'Circuito 107 Programa Cultural' acoge esta semana en Sevilla actividades como teatro de títeres o cabaret

Actividades del 'Circuito 107 Programa Cultural' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha anunciado la continuación de la agenda para el 'Circuito 107 Programa Cultural', una iniciativa diseñada para "dinamizar los espacios escénicos de los municipios de la provincia", con especial atención a las localidades menores de 20.000 habitantes.

Según ha expresado la institución provincial en una nota, para la semana comprendida entre el 11 y el 17 de mayo, hay previstas un total de doce actividades que abarcan disciplinas como el teatro de títeres, la danza contemporánea, la música y el cabaret.

La programación arranca este lunes, 11 de mayo, en El Saucejo, donde la Casa Cultural acoge la conferencia 'Arte y magia en la costura' a cargo de María Ramos. También está prevista la inauguración de la exposición 'Fragmentos de una colección (III)' en la Galería Luiz Verri en La Puebla del Río.

La obra 'A la gloria con Gloria', de la compañía Teatro de Malta, se representará en Umbrete y repetirá, la misma obra, el viernes 15 en Valencina de la Concepción. Asimismo, el viernes 15, en Marinaleda tendrá lugar la obra 'Al fin Topacio' y el sábado 16 en Palomares del Río los títeres de 'Un mundo Perfecto'.

La jornada del viernes acogerá en Bormujos el espectáculo de luces y sombras 'ÈTER' de Imperdible Artes Escénicas, mientras que Gines acogerá el tono sarcástico de los guiñoles para adultos de El Espejo Negro con su 'ES-PUTO, Cabaret'. Por su parte, Sanlúcar la Mayor acogerá el teatro musical de 'Lope Express' en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Por su parte, el viernes 15, La Puebla del Río recibirá los sonidos del grupo Yakamoz. El sábado 16, la actividad se traslada a El Ronquillo, donde el cuarteto de saxofones 'Esencia' ofrecerá un repertorio de composiciones andaluzas en la Parroquia del Divino Salvador. Finalmente, el programa semanal concluirá el domingo 17 en Cantillana con la puesta en escena de la obra 'Wendy también vuela' por la compañía Tresgracias.