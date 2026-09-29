Comienzan su formación los 50 alumnos de la provincia de Sevilla beneficiados de la beca Sputnik

Beneficiados de las becas Sputnik - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido esta mañana un encuentro con los cincuenta jóvenes que, gracias a las becas patrocinadas por la entidad provincial, disfrutarán de la formación que la iniciativa Sputnik organiza y celebra un año más en el Cartuja Center.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, dentro de la estrategia 'Sevilla, Territorio Inteligente' que despliega la sociedad de informática provincial, Inpro, cada año se destinan recursos para financiar la formación a cincuenta jóvenes que llegan desde todos los rincones de la provincia. En esta ocasión, este medio centenar de estudiantes provienen de 18 localidades sevillanas y estarán presentes en el BootCamp, que tiene lugar hoy y mañana y, posteriormente, en el Tech Camp y el Startup Camp, que completarán la edición de Sputnik 2026 en los meses de octubre y noviembre.

Acerca de esta iniciativa, el presidente de la entidad provincial ha destacado que mantienen un "firme compromiso con el ecosistema educativo de la provincia, apoyando la renovación de residencias, las becas de alojamiento y acuerdos de patrocinio académico, en el marco del programa 'Sevilla Territorio Inteligente'".

En esta línea, Fernández ha señalado que esta séptima edición de Sputnik se enmarca e una línea de "política útil y con propósito" en colaboración con la Fundación 'El Mundo que viene'. "Nos permite otorgar 50 becas directas a jóvenes de nuestra provincia para que asistan a estos encuentros", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el objetivo es "impulsar proyectos disruptivos y de elevado valor tecnológico y social que nazcan y se desarrollen con arraigo territorial en los municipios sevillanos, garantizando así un talento transformador genere riqueza y progreso colectivo directamente en nuestra comunidad".

En ese sentido, el presidente ha abundado en que la entidad provincial "aspira a fomentar una nueva mentalidad emprendedora e inspirar a las nuevas generaciones para que se conviertan en los creadores del mañana y en referentes de la Sevilla venidera". "Y ediciones como esta impregnan a los participantes de ambición e idealismo, al tiempo que los conectan con referentes internacionales de primer nivel", ha afirmado.

Para el máximo responsable de la corporación provincial, "es un orgullo comprobar el impacto real de este aprendizaje al ver a antiguos becarios liderando iniciativas innovadoras, que van desde la inteligencia artificial aplicada a la salud con Welyto y la ingeniería automovilística del proyecto ARUS, hasta proyectos de voluntariado internacional para la formación de niñas en África o la excelencia académica internacional en IA".

UN PROGRAMA CON EL FOCO EN LA DISRUPCIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

El programa Sputnik celebrará este martes y miércoles su edición Bootcamp 2026, un encuentro de alto impacto diseñado para "impulsar la ambición, la resiliencia y el espíritu emprendedor entre los jóvenes". Bajo la dirección de su fundador, Juan Martínez, las jornadas estructurarán un recorrido "intensivo" articulado en torno a bloques temáticos estratégicos como el propósito, la superación de la adversidad, la ambición global, el compromiso social y la valentía empresarial.

De esta manera, la agenda del encuentro reunirá a ponentes de relevancia internacional como el director del programa de la Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán; el directora mundial de estrategia de investigación en IA de Google, Pilar Manchón; el superviviente del accidente aéreo de los Andes Eduardo Strauch; el presidente y CRO de Salesforce, Miguel Milano; y el explorador y primer español en dar la vuelta al mundo caminando, Ignacio Dean.

Igualmente, el evento contará con la participación de líderes de proyectos con un claro enfoque en sostenibilidad y compromiso social, entre ellos el inversor en Climate Tech Chema García; el fundador de Nasco Feeding Minds, Ousman Umar; y la directora de proyectos en Babies Uganda, María Galán. Además de las "ponencias inspiradoras" y la formación ejecutiva, la cumbre servirá como "escaparate para la innovación aplicada a través del espacio dedicado a las iniciativas emprendedoras".

Durante la sesión 'Los Becarios Sputnik en Acción', antiguos participantes de las ediciones previas presentarán sus proyectos empresariales, consolidando la iniciativa como una plataforma de desarrollo de talento y creación de futuro.

Ya en los meses de octubre y noviembre, la iniciativa Sputnik volverá al Cartuja Center para celebrar su Tech Camp y su Start-up Camp, en otras dos sesiones intensivas de dos días cada una, completando así la formación de otros 500 jóvenes en clave de emprendimiento estratégico para Andalucía.