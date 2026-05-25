El Consorcio de Bomberos de Sevilla participa en una jornada sobre rescate pesado y coordinación operativa

Imagen del Workshop celebrado en Antequera con consorcios de bomberos de toda España - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha participado en una sesión de formación intensiva y práctica de rescate pesado organizada por la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé) y que se ha celebrado en el Parque de Bomberos de Antequera (Málaga).

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la actividad ha estado orientada al conocimiento y aplicación de nuevos sistemas para operaciones de rescate en distintos escenarios de emergencia, incluido el rescate pesado, mediante un formato práctico, centrado en la intervención y coordinación operativa.

Asimismo, en el encuentro han participado efectivos de los servicios de bomberos de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, además del de Sevilla, que han ido rotando por distintos escenarios de intervención para poner en práctica técnicas y herramientas vinculadas al rescate de personas en situaciones de alta complejidad.

De igual manera, después de cada ejercicio se han realizado sesiones de análisis técnico e intercambio de valoraciones sobre los procedimientos empleados con el fin de compartir experiencias operativas recientes entre distintos servicios de bomberos, con especial énfasis en aquellas relacionadas con intervenciones de especial relevancia y complejidad, como el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) registrado el pasado 18 de enero y en el que actuó el Consorcio de Bomberos de Córdoba.