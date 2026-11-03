La Diputación participa en la Feria del Libro de Sevilla con editoriales y presentaciones de obras "de primer nivel"

Caseta de la Diputación en la Feria del Libro, con editoriales y presentaciones "de primer nivel" - DIPUSEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, dependiente del Área de Cultura y Ciudadanía, participa un año más en la Feria del Libro de Sevilla (Felise 2026), una de las citas consolidadas del panorama cultural y editorial sevillano. La institución provincial acude a este encuentro con un amplio catálogo de obras que abarcan disciplinas como la historia, el arte, la literatura y las ciencias sociales, además de un programa propio de presentaciones literarias.

Con su presencia en la Felise, la Diputación reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural de Sevilla y su provincia, remarca en un comunicado. Se trata de una labor que desarrolla a través de su Servicio de Publicaciones, cuya actividad editorial contribuye a recuperar episodios históricos, profundizar en las tradiciones y costumbres de los municipios sevillanos y divulgar la aportación de este territorio a la historia de Andalucía y a su proyección universal a lo largo de los siglos.

Esta actividad combina el impulso a la creación literaria y a la investigación, mediante premios y certámenes que reconocen el trabajo de escritores e investigadores, con la edición de estudios especializados y obras de interés general. De esta manera, la Diputación favorece tanto la aparición de nuevas voces literarias como la difusión de investigaciones que enriquecen el conocimiento de la provincia, acercando sus contenidos a públicos diversos a través de encuentros culturales como la Feria del Libro.

De este modo, en la caseta número 54, la Diputación presenta una selección de novedades editoriales que permite recorrer distintos periodos de la historia sevillana y descubrir aspectos poco conocidos de su patrimonio. Entre las obras destacadas figura La venta de Alcalá de Guadaíra en 1646 a la Casa de Alba. Y su posterior reincorporación a la Corona en 1761, de María Pilar Martínez Pastor, trabajo distinguido con el Premio de Ciencias Sociales del Concurso de Monografías Archivo Hispalense 2024.

La investigación reconstruye las circunstancias que llevaron a la villa alcalareña a quedar bajo la jurisdicción de la Casa de Alba, los conflictos y pleitos que marcaron esta relación y su posterior reincorporación a la Corona española en el siglo XVIII.

Otra de las publicaciones singulares es 'Los coches en la Sevilla de 1723. Carrocería barroca, técnicas artísticas y sociedad cortesana', de Álvaro Recio Mir, que ofrece una aproximación a la sociedad sevillana del Antiguo Régimen a través de sus carruajes. La obra parte de un registro municipal realizado en 1723, que documentó casi 600 vehículos, para reconstruir un universo de lujo, técnicas artesanales y representación social en el que los coches constituían un importante símbolo de prestigio.

En el ámbito de las bellas artes destaca 'Emilio Sánchez Perrier (1855-1907)', de Juan Fernández Lacomba, una publicación dedicada a recuperar y reivindicar la figura de este destacado paisajista sevillano de la segunda mitad del siglo XIX. El estudio recorre su trayectoria artística y contribuye a situar en su justa dimensión la calidad pictórica de un creador que durante décadas no recibió suficiente atención historiográfica.

La oferta editorial incluye igualmente P'atrimonio histórico de la Diputación Provincial de Sevilla (1500-1900). Arte y beneficencia', obra colectiva coordinada por Juan L. Ravé, que recoge parte del patrimonio histórico y artístico de la institución y de sus antiguos centros de beneficencia, expuesto de forma permanente en la iglesia de San Luis de los Franceses.

A estas publicaciones se suman nuevos títulos de la colección Arte Hispalense, como 'El escultor Alfonso Martínez (1612-1668)', de Francisco José Martín López, dedicado a una figura relevante en la evolución de la escultura sevillana hacia el Barroco, y Juan Ruiz Soriano. Un pintor pleno del Barroco, de Álvaro Cabezas García y Jesús Porres Benavides, que profundiza en la trayectoria de este artista del siglo XVIII y revisa atribuciones y aspectos hasta ahora poco conocidos de su producción pictórica.

También tienen cabida investigaciones sobre el patrimonio monumental de los municipios, como 'Santa María la Blanca. Una parroquia para Villafranca y Los Palacios', de Francisco J. Salguero Mejías; y estudios que abordan temas de gran interés sobre la música como herramienta fundamental para comprender la experiencia colectiva, la espiritualidad y la vida cotidiana de la Sevilla barroca y moderna, como 'Cantate et Exultate. La música y el paisaje sonoro de las cofradías sevillanas en la Edad Moderna', de David Javaloyes i Palací, distinguido con un accésit en la sección de Historia del Concurso Archivo Hispalense 2024; y obras literarias como Fábulas sin remedio, del escritor sevillano Manuel Ferrand.

El catálogo se completa con otras publicaciones de investigación y divulgación, entre ellas el tomo CVIII de la revista Archivo Hispalense, una de las cabeceras de referencia de la institución provincial para el estudio de la historia, el arte y la literatura.

La poesía y el cuento tradicional lideran las presentaciones de la Diputación en el Espacio Unicaja Además de mostrar sus novedades editoriales, la Diputación ha programado dos encuentros literarios en el Espacio Unicaja de la Felise 2026, con los que dará visibilidad tanto a la creación poética reconocida en sus certámenes como a la literatura vinculada con la tradición oral.

La primera cita tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a las 17,00 horas, con la presentación de las obras galardonadas en los Premios de Poesía Generación del 27 del Ateneo de Sevilla: Venturas, de Juan Peña Jiménez, y La casa, los fantasmas, de Irene Flores Romero, reconocida en la modalidad de Poesía Joven.

Venturas propone una mirada poética que transita entre el asombro ante la existencia y la crítica a los desmanes del mundo contemporáneo, con una escritura que encuentra sus raíces en la tradición grecolatina y en la literatura popular. Por su parte, La casa, los fantasmas plantea un recorrido íntimo por la memoria, la infancia, la enfermedad y la pérdida, utilizando la casa como metáfora de la identidad y de los recuerdos que acompañan al ser humano.

La segunda presentación se celebrará el domingo 8 de noviembre, a las 18,30 horas, y estará dedicada a En busca del cuento perdido, del escritor e investigador Antonio Rodríguez Almodóvar, una figura estrechamente vinculada al estudio, la recuperación y la difusión de los cuentos populares y la tradición oral. Esta cita permitirá poner el foco en el valor de la narrativa tradicional como parte del patrimonio cultural transmitido entre generaciones.

Ambos encuentros refuerzan la participación activa del ente provincial en la programación de la Feria, más allá de su presencia expositiva, y constituyen una oportunidad para acercar al público las obras y los autores vinculados a su actividad editorial.