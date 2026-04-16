La Diputación de Sevilla aborda la mejora de servicios públicos en Montellano en un encuentro "productivo"

Reunión entre Montellano (Sevilla) y la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido una reunión técnica en la Diputación con la nueva alcaldesa de Montellano, Rocío Figueroa García, en un encuentro descrito por Domínguez como "muy productivo" que ha abordado asuntos de carácter estratégico para el municipio, centrados en la mejora de los servicios públicos, la planificación de actuaciones y el refuerzo del compromiso institucional.

Según ha informado la institución provincial en una nota, específicamente, se han analizado proyectos del Área de Servicios Públicos Supramunicipales que afectan a la localidad, así como el conjunto de las subvenciones concedidas a Montellano desde el área.

Así, se han abordado las destinadas a infraestructuras para el suministro de agua potable en alta y baja, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, actuaciones en colonias felinas, la adquisición de maquinaria de limpieza y la renovación de vehículos de la flota municipal.

El diputado ha incidido, además, en que este tipo de reuniones constituye una herramienta fundamental para el consenso, para facilitar la toma de decisiones e impulsar nuevas líneas de trabajo en beneficio del conjunto de la provincia.