Diputación de Sevilla abre hasta el 15 de mayo el plazo para ayudas por promoción de la igualdad en el deporte

Archivo - Imagen de recurso de niños y niñas practicando deporte. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha, a través de su Servicio Técnico de Deportes, una línea de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para promover la igualdad de género en el deporte, correspondiente al ejercicio 2026. Una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que, aprobaba por la Junta de Gobierno este mes de abril, está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

De este modo, hasta el 15 de mayo estará abierto el plazo para que las federaciones andaluzas puedan presentar sus solicitudes para optar a esta colaboración económica, que la Diputación financia con 70.000 euros de su presupuesto, un 40% más que en la anterior temporada.

Las ayudas se centran en aquellos proyectos destinados a promover la participación de las mujeres y hombres en la modalidad deportiva correspondiente con marcado carácter de género --cuando exista una diferencia de las correspondientes licencias federativas en Andalucía de, al menos, un tercio entre sexos--, rompiendo así la brecha de género y diversificando la práctica deportiva en ambos sexos, explica en una nota de prensa.

Las entidades que pueden acogerse a esta línea de colaboración financiera de la Diputación son las federaciones deportivas andaluzas que organicen en la provincia de Sevilla competiciones deportivas extraordinarias en igualdad de género --que se disputen por equipos mixtos (hasta 5.000 euros)--; competiciones deportivas extraordinarias femeninas en deportes con marcado carácter de género masculino (hasta 5.000 euros); competiciones deportivas extraordinarias masculinas en deportes con un marcado carácter de género femenino (hasta 5.000 euros) y actividades formativas en igualdad de género para el personal técnico o deportistas (hasta 2.500 euros).

Según queda recogido en las Bases reguladoras, una misma federación deportiva solo podrá presentar una solicitud dirigida al desarrollo de un único programa y las actividades subvencionadas tendrán que realizarse durante un período improrrogable no superior a los doce meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución definitiva de concesión a la entidad.

La Diputación hará entrega a las entidades beneficiarias del 75 por ciento del importe concedido al aprobarse la resolución de concesión, mientras que el 25 por ciento restante se les entregará tras la justificación.

Las federaciones interesadas pueden consultar las Bases en la página web institucional ('www.dipusevilla.es'). En cuanto a la presentación de solicitudes, se realizará por vía telemática, a través del formulario alojado en 'https://sedeelectronicadipusevilla.es/'.