La Diputación de Sevilla abre el plazo para que entidades locales y ONG soliciten ayudas para proyectos de cooperación

EL diputado de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Empleado Público y Régimen Interior, ha abierto el plazo para que entidades locales de la provincia y Organizaciones No Gubernamentales (ONGDs) con sede social o delegación permanente en la misma puedan acogerse a ayudas para cofinanciar proyectos en países en vías de desarrollo.

Según ha detallado la institución en una nota de prensa, se han destinado un total de 1.575.450 euros, de los que 1.144.850 euros son de la convocatoria para ONGDs, mientras que 430.600 euros son de la convocatoria para entidades locales, mancomunidades y consorcios.

En ambos casos, las bases han fijado que el importe de la subvención por entidad será, como máximo, de 40.000 euros y no podrá superar, en ningún caso, el 80 por ciento del presupuesto presentado en el proyecto. El extracto de ambas convocatorias se publicó el jueves, 13 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y fija un periodo de 30 días hábiles para presentar propuestas.

Asimismo, esta convocatoria de la Diputación en materia de Cooperación internacional no es la única impulsada por la institución, ya que el Plan 'Sevilla de cien', ha recogido otros 600.000 euros para ayudas de emergencia.

INICIATIVAS INTERNACIONALES

Entre las iniciativas, ha destacado una ayuda para hacer frente a las consecuencias de los terremotos de Venezuela del pasado mes de junio, con el que la Diputación, a través de Unicef, destinará 100.000 euros a necesidades de protección, salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene y apoyo psicosocial de la población afectada.

Del mismo modo, se aportarán 150.000 euros al proyecto 'Aprender en medio de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza', a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), para asegurar la continuidad pedagógica frente a la devastación generalizada.

Otro suplemento de crédito por importe de 100.000 euros se destinará, a través de la Asociación Andalucía-Cuba, al proyecto 'Electrificación fotovoltaica de centros de salud y escuelas especiales en Pinar del Río, Cuba', para asegurar la operatividad de instalaciones esenciales para la atención sanitaria a la población.

Por último, la Diputación ha reservado 250.000 euros para ejecutar el programa de formación y especialización profesional 'Hércules Sevilla', impulsado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), que tiene como objetivo mejorar la capacidad de incidencia de jóvenes desempleados con titulación universitaria de la provincia en organismos y redes internacionales, fomentando su inserción laboral en un sector estratégico.

En este sentido, el diputado de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas, ha indicado que la Diputación "actúa siempre desde la coherencia con los valores de solidaridad y respeto a los derechos humanos, que consagra tanto nuestra Constitución como nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía". "Se hace más necesario que nunca pensar en global y actuar en lo local y desde lo local", ha añadido.

El diputado también ha lamentado lo que considera una "pérdida de los valores humanistas" en administraciones como el Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Andalucía que están "renunciando a políticas de solidaridad y cooperación que nos dignifican y legitiman como representantes de la ciudadanía".