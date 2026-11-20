Archivo - Un expositor en una de las ferias de productos locales que se celebran en el Patio de la Diputación, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, celebra los días 21 y 22 de noviembre, la segunda edición de la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que tendrá lugar en el Patio de la Diputación. La feria reunirá a 40 empresas agroalimentarias procedentes de distintos municipios sevillanos, que ofrecerán una amplia variedad de productos de la tierra, como aceites de oliva virgen extra, vinos, licores, cervezas artesanas, quesos, embutidos, conservas, mieles y dulces tradicionales, entre otras especialidades.

El encuentro forma parte de la Muestra de la Provincia 2026, una iniciativa anual que, desde octubre hasta diciembre, hace de escaparate para dar visibilidad a los productores locales, favorecer la comercialización de sus productos y acercar al público la diversidad y calidad de la gastronomía sevillana, explica en un comunicado.

La feria contará con una variada programación de actividades para todos los públicos, que incluirá talleres gastronómicos, catas de vinos y cervezas artesanas, degustaciones y demostraciones de cocina en directo. Entre las propuestas del sábado destaca una degustación de arroz de la marisma, de Isla Mayor, a las 14,00 horas, y un 'showcooking' a cargo del chef Luis Portillo, que llevará los productos de nuestra provincia a la alta cocina.

El domingo, los visitantes podrán disfrutar de nuevas propuestas gastronómicas, con especial protagonismo del aceite de oliva y la repostería tradicional, de la mano de la chef pastelera, heladera y divulgadora gastronómica, Irene Morcillo, así como un 'showcooking' sobre gildas con la aceituna sevillana como ingrediente principal.

La programación se completará con actividades infantiles, actuaciones musicales y sorteos de productos de 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

INFLUENCERS GASTRONÓMICOS PARA PROMOCIONAR LA FERIA

Coincidiendo con la celebración de la feria, Prodetur ha organizado, del 22 al 24 de noviembre, un viaje de familiarización dirigido a influencers especializados en gastronomía, conocidos como 'foodies', con el objetivo de dar a conocer la calidad de los productos agroalimentarios sevillanos y las experiencias gastronómicas que ofrece la provincia.

El programa comenzará el domingo con una visita a la feria en el Patio de la Diputación, donde los participantes podrán conocer a los productores locales y disfrutar de un taller de corte y emplatado de jamón de la provincia de Sevilla, una cata de vinos galardonados en los Premios Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla 2026 y distintas degustaciones.

Con esta iniciativa, Prodetur busca ampliar la proyección de la gastronomía sevillana a través de las redes sociales y los creadores de contenido especializados, poniendo en valor tanto la calidad de los productos como el trabajo de las empresas y profesionales que forman parte del sector agroalimentario provincial.

La Feria permanecerá abierta el sábado 21 de noviembre, de 11,00 a 20,00 horas, y el domingo 22, de 11,00 a 18,00 horas, en el Patio de la Diputación de Sevilla, situado en la avenida Menéndez Pelayo, 32.

La entrada será gratuita, si bien algunas actividades, como determinadas catas y talleres, requieren reserva previa.