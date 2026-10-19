Diputación de Sevilla analiza transparencia de gobiernos locales en la Jornada de Integridad Pública y Buena Gobernanza

La subdirectora del Área de Empleo Público de la Diputación de Sevilla, Lourdes Romero, interviene en la I Jornada de Integridad Pública y Buena Gobernanza organizada por la institución provincial. A 19 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado este lunes la I Jornada de Integridad Pública y Buena Gobernanza, un encuentro organizado a través del Área de Empleado Público y del Comité Antifraude con el objetivo de constituir un espacio de referencia para la reflexión, la transparencia y el debate sobre los estándares éticos que deben regir la gestión de las instituciones públicas con especial atención a las particularidades de los gobiernos locales y a su impacto directo en la ciudadanía.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, estas primeras jornadas específicas, que han reunido en la sede de Fundación Cajasol a especialistas del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la Oficina Andaluza Antifraude y la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, junto a responsables de los ministerios de Hacienda y de Transformación Digital y Función Pública y profesionales de la propia Diputación.

En este contexto, el acto de apertura ha corrido a cargo de la directora general del Área de Empleado Público, Lourdes Romero, quien ha defendido que los sistemas de integridad "deben formar parte del ADN de las instituciones públicas".

Asimismo, ha destacado que estos sistemas contribuyen a "fortalecer" las propias instituciones y "a una nueva gobernanza basada en los principios de participación, de rendición de cuentas, de eficacia, de coherencia y de cercanía a la ciudadanía".

De esta manera, a lo largo de la mañana se han abordado aspectos como el liderazgo institucional en la Administración local, las experiencias autonómicas en prevención del fraude y las novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y la Estrategia Estatal de Integridad Pública. La ponencia inaugural, titulada 'Confianza, transparencia y rendición de cuentas', a cargo del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López.

EL LIDERAZGO ÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La primera mesa redonda, dedicada a 'La Integridad Pública en la Administración Local: liderazgo institucional', ha contado con la participación del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa; la viceinterventora general de la institución, Gloria Aurora Roldán; y el tesorero general de la Diputación, José Manuel Farfán Pérez; bajo la moderación de Andrés Bojollo.

En esta línea, el debate se ha centrado en el papel del liderazgo institucional y de las distintas áreas de responsabilidad administrativa en la implantación de una cultura de integridad pública en el ámbito local.

Por su parte, la segunda mesa redonda, 'Modelos autonómicos de prevención del fraude', ha reunido al técnico superior de Prevención de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción Jorge Ciganda Teruel y al asesor de análisis y relaciones institucionales de la Oficina Andaluza Antifraude José María Martínez García, además de que han sido moderados por el presidente del Comité Antifraude de la Diputación, Alejandro Talavera, en una sesión en la que se han expuesto experiencias y modelos autonómicos para abordar la prevención del fraude y la lucha contra la corrupción desde las instituciones públicas.

La tercera mesa redonda ha abordado 'El Sistema de Integridad de la Administración General del Estado 2021-2025', en la que han intervenido el inspector general de la Subdirección General de Inspección y Consultoría del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, Ángel Adolfo Ortega y la subdirectora general de Producción Normativa y Convenios del Ministerio de Hacienda, Dolores Vicente Ruíz, bajo la moderación de la letrada jefa de la Diputación Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, y ha estado dedicada al futuro desarrollo normativo estatal en materia de integridad pública y a las líneas de actuación previstas en esta estrategia.

La jornada ha concluido con la ponencia 'La Integridad Pública como fundamento del buen gobierno', impartida por el consultor institucional y catedrático de la Universidad del País Vasco Rafael Jiménez Asensio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla ha promovido un espacio de reflexión e intercambio profesional sobre los principios, instrumentos y procedimientos que contribuyen a una gestión pública íntegra y transparente, con especial atención a las particularidades de la Administración local y a su relación con la ciudadanía.