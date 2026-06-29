Diputación de Sevilla anima a entidades locales a presentarse al Premio a las Buenas Prácticas por el Clima

Imagen de recurso de dos jóvenes junto a una fuente para mitigar las altas temperaturas - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla anima a los ayuntamientos y al resto de entidades locales de la provincia adheridas a la Red Española de Ciudades por el Clima a presentar sus candidaturas a la XI Edición del Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima, convocado por esta red de la que forma parte la institución provincial.

El galardón está dirigido a consistorios, diputaciones, cabildos y consejos insulares, con el objetivo de recopilar y difundir las actuaciones desarrolladas por entidades locales para la mitigación y adaptación al cambio climático y los esfuerzos de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático, explica en un comunicado.

Los premios se convocan cada dos años e incluyen cinco categorías: gestión de la movilidad; economía circular; transición energética, regeneración y renovación urbana; adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza y sensibilización, concienciación y participación ciudadana. El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el próximo 15 de julio, a través del siguiente formulario.

Además, es necesario remitir a 'red.clima@femp.es' al menos tres fotografías representativas de la actuación presentada al premio y el logotipo del gobierno local. Toda la información relativa a la convocatoria se encuentra disponible en la web de la red: 'https://redciudadesclima.es/premios-buenas-practicas'.

La resolución del premio se conocerá en el mes de noviembre, tras el proceso de evaluación que desarrollará un comité calificador integrado por representantes de distintos ministerios, la FEMP y profesionales de reconocido prestigio en materia medioambiental. Se concederá un premio y una mención finalista en cada una de las cinco categorías.

Además, las experiencias galardonadas serán objeto de una amplia difusión mediante la elaboración de vídeos explicativos y una publicación digital que recopilará las mejores prácticas de esta edición.

INSTRUMENTO DE APOYO DE LA FEMP

La Red Española de Ciudades por el Clima es el instrumento de apoyo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ofrece a los gobiernos locales para hacer frente al cambio climático y la herramienta para trasladar a la escala local los objetivos de la política nacional en este ámbito.

Desde su creación en 2005, la Red Española de Ciudades por el Clima ha elaborado proyectos y herramientas para facilitar a los gobiernos locales que la integran la aplicación de medidas de concienciación, mitigación, adaptación al cambio climático.