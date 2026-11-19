Pleno extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y organismos autónomos de 2027 - EUROPA PRESS

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha aprobado inicialmente el Presupuesto General de la Corporación, sus organismos autónomos y sociedades para el ejercicio de 2027, que alcanza un montante de 750,42 millones de euros, un 14,3% más que en 2026, y lo ha hecho en el Pleno extraordinario de este jueves con los votos favorables de PSOE y Con Andalucía y el rechazo de PP y Vox.

Se trata del cuarto presupuesto del mandato y el último de este ciclo, con el que se da continuidad a las líneas de actuación iniciadas en 2023 en materia de vivienda, cohesión social y territorial. "Más allá de las cifras, lo importante es lo que representa: más infraestructuras, más servicios públicos y más apoyos a los consistorios", tal como ha destacado la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez.

Desde el Grupo Con Andalucía se han apoyado las cuentas públicas por "dos motivos fundamentales": la aceptación de todas las enmiendas, "dado que no ganan unas siglas, sino los vecinos", y por el "giro social e inversor" del presupuesto.

Tras la aprobación inicial, las cuentas se someterán a exposición pública para la presentación de alegaciones, con el objetivo de que estén en vigor antes del próximo 1 de enero. Al respecto, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha agradecido las aportaciones de Con Andalucía: "Han demostrado ser un socio leal. El presupuesto era bueno, pero vuestras protestas lo enriquecen. Juntos somos más izquierda". "La Diputación la dejamos con mucho más presupuesto que cuando llegamos y con más prioridades cumplidas".

Entre esas aportaciones está el aumento de dos millones de euros para prevención de la exclusión social, que alcanza los 12 millones; de 2,5 millones para el programa de promoción de vivienda pública del Área de Concertación, hasta los 27,65 millones, y de cinco millones para el Plan Provincial de Obras y Servicios, que se sitúa en 40 millones.

El acuerdo incluye también una dotación de 500.000 euros para el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, destinada al alquiler de vehículos que permitan asumir el ciclo completo de recogida, transporte y tratamiento de residuos; otros 100.000 euros para archivos provinciales, que alcanzan los 506.000 euros; y dos nuevas líneas de financiación: 200.000 euros para atender las revisiones excepcionales de precios aprobadas por los ayuntamientos en obras financiadas con planes y programas provinciales, y 450.000 euros en 2027 para el control poblacional de colonias felinas en municipios pequeños.

El Pleno ha rechazado por mayoría las alegaciones presentadas por el diputado de Vox. El Grupo Popular no ha presentado enmiendas formales, ni a la totalidad ni parciales, al proyecto presupuestario.

PRESUPUESTO ORIENTADO A LAS NECESIDADES DE LA PROVINCIA

La diputada de Hacienda ha definido las cuentas como un "presupuesto que crece y orienta ese crecimiento hacia las necesidades reales de la provincia". La distribución de los recursos responde a las prioridades que han guiado la actuación de la Diputación durante el mandato: el apoyo a las entidades locales, el desarrollo social, territorial y digital y el impulso económico.

Por grandes áreas de gasto, los servicios públicos básicos, que engloban, entre otras materias, los servicios de emergencia, las políticas de agua y la recogida y tratamiento de residuos, registran un incremento de diez millones de euros, un 20,7% más que en 2026.

El área de protección y promoción social alcanza los 245,8 millones de euros, con un aumento de 30,6 millones respecto al ejercicio anterior. El área que engloba las políticas de sanidad, educación, cultura y deportes contará con 61,8 millones de euros, 12,3 millones más que en 2026. Este apartado es el único que que experimenta un ligero descenso, del 1,9% como consecuencia del Plan 'Más Sevilla Turístico'.

MÁS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS Y LA COHESIÓN SOCIAL

La Diputación destinará 343,34 millones a las entidades locales de la provincia, 38,24 millones más que en 2026, un incremento del 12,53%. Una parte destacada de la inversión se canaliza mediante el Plan Provincial de Obras y Servicios, que contará con 40 millones de euros y llegará a todos los municipios.

En el ámbito social, el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad dispondrá de 165 millones, frente a los 138 de 2026. A la financiación de estos servicios se suma el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables para la Dependencia (FEAR Dependencia), dotado con 20 millones. Este instrumento facilita financiación a los municipios menores de 20.000 habitantes que lo soliciten para adelantar los recursos destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio.

En conjunto, los instrumentos de anticipos reintegrables a disposición de las entidades locales alcanzarán los 45,92 millones de euros, frente a los 25 millones iniciales de 2026.

VIVIENDA PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

La política de vivienda contará con una dotación de 29,95 millones de euros. Estos recursos permitirán continuar los proyectos municipales en marcha e iniciar nuevas actuaciones. A esta dotación se suman las inversiones que Sevilla Activa ejecutará para construir 50 viviendas protegidas en Los Palacios y Villafranca y 31 en Morón de la Frontera, con una inversión de 6,67 millones de euros. El presupuesto contempla asimismo dos millones de euros para avanzar en el proyecto de Barrio de Quarto.

En materia de agua, se destinan 10,51 millones de euros a infraestructuras hidráulicas. Entre ellas destaca una dotación inicial de tres millones para la primera fase del proyecto de abastecimiento a los municipios de la Sierra Morena de Sevilla, en el marco del convenio previsto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La inversión en la red provincial de carreteras se sitúa cerca de los 22 millones. Estos recursos se destinan a la conservación, reposición y mejora de unas infraestructuras fundamentales para la movilidad, la seguridad vial y las comunicaciones entre municipios.

SERVICIOS PÚBLICOS, CULTURA Y DEPORTE

El Sistema Provincial de Bomberos contará con 42,99 millones de euros. En el ámbito deportivo, el programa para la finalización de piscinas municipales dispondrá de ocho millones de euros. La cultura contará con 19,74 millones de euros, un 18,28% más que en 2026, mientras que las subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro alcanzarán los 6,57 millones para apoyar proyectos de interés social, cultural y deportivo.

El presupuesto 2027 contempla también las primeras actuaciones del plan integral de modernización del Complejo Educativo Pino Montano: 498.323,52 euros para estudios y trabajos técnicos y 216.900 euros para las primeras actuaciones materiales.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Desde Vox se ha esgrimido para ese voto en contra el hecho de que se hayan rechazado las 19 enmiendas presentadas por esta formación, el que las cuentas contemplen "partidas de propaganda e ideologías --como los dos millones destinados a cooperación internacional o los 700.000 euros para memoria democrática--, así como el abandono a los caminos rurales" o que "solo" se presupuesten 100.000 euros a la oficina de despoblamiento.

En las filas del PP han asegurado que "no es creíble la capacidad de ejecución del presupuesto" y que las cuentas están hechas "a espaldas del principal grupo de la oposición". No vamos a participar en este paripé, dado que el presupuesto ya viene cerrado y nuestras enmiendas serían papel mojado".