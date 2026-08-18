Diputación de Sevilla aumenta las revisiones en focos de mosquitos en las zonas de seguimiento del Virus del Nilo

Archivo - Dron para el control larvario de los mosquitos que transmiten el VNO sobrevolando un arrozal de la provincia - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha incrementado las revisiones de focos propensos a la proliferación de mosquitos potencialmente transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), en todos los municipios de la comarca de especial seguimiento donde la Junta de Andalucía ha declarado áreas en alerta o ha prorrogado esta situación por circulación del virus o por la detección de casos en humanos.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, los técnicos del plan de vigilancia y control de vectores transmisores de la Diputación de Sevilla han realizado la semana pasada 1.291 revisiones de focos de proliferación de mosquitos y han alcanzado los 298 tratamientos larvicidas, además de 200 aplicaciones adulticidas terrestres, la cifra más alta en una única semana en lo que se lleva de campaña 2026.

Estos tratamientos se repiten cada quince días en el entorno periurbano de todos los municipios en alerta, hasta el fin del periodo establecido. Hasta el momento, son 23.476 las revisiones de focos de proliferación que se han efectuado, frente a las 10.832 acumuladas en el mismo periodo de 2025, un incremento del 116,73 por ciento que es un dato relevante para dimensionar el esfuerzo que se está llevando a cabo este año.

Asimismo, esta semana el dispositivo de vigilancia de las empresas de salud ambiental desplegado en la provincia, con el apoyo de los equipos técnicos de Tragsatec y bajo la supervisión del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación, en coordinación con el resto de las administraciones, continúa combinando tratamientos adulticidas y larvicidas como barrera periurbana de control y amortiguación frente a los mosquitos.

En esta línea, están programados trabajos adulticidas terrestres en las poblaciones de Lebrija, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar, de manera que tendrán lugar en horario nocturno, para minimizar las molestias a la población y optimizar la eficacia de los tratamientos.

Se sumarán así a los tratamientos adulticidas terrestres ya ejecutados la semana pasada en Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Utrera, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Coria del Río, Almensilla y Palomares del Río.

TRATADAS 6.000 HECTÁREAS DE ARROZALES

Por otra parte, el pasado viernes finalizaron, según lo previsto, los trabajos adulticidas aéreos con avión sobre aproximadamente 6.000 hectáreas de parcelas de arroz, que se habían iniciado a principios de agosto. Además, comenzaron también los tratamientos con dron, que continúan esta semana y que tienen como objetivo complementar los tratamientos adulticidas en zonas del arrozal próximas a poblaciones, que no han podido ser tratadas mediante avioneta.

El uso de drones en estos trabajos ha permitido realizar tratamientos larvicidas complementarios de los terrestres en caños, canales y arroyos estacionales de difícil acceso para los equipos terrestres en los municipios del Aljarafe. Entre las zonas que se tratarán por este método será el Caño de la Vera en Dos Hermanas, Brazo de la Torre (Isla Mayor, La Puebla del Río), Porzuna (Mairena del Aljarafe), Caño Real (Mairena del Aljarafe y Palomares del Río), Cañada Fría (Almensilla y La Puebla del Río) y Majaberraque (Bollullos de la Mitación).

Las labores de vigilancia y control de vectores son llevadas a cabo por 11 agentes de campo en una zona de actuación periurbana de 1.500 metros desde los límites de los núcleos de población, esta medida se aplica también a focos de población diseminados con una superficie de al menos 2,5 hectáreas.

Los trabajos que se están realizando en esta campaña han comprendido la prospección y revisión de potenciales puntos de cría de mosquitos --zonas de agua dulce estancada, tanto permanentes como temporales--, la realización de tratamientos larvicidas en aquellas zonas en las que se detecta presencia de larvas y la aplicación de tratamientos adulticidas con las materias activas autorizadas y previstas en el programa.

La Diputación de Sevilla ha desarrollado un plan de control de las poblaciones de mosquito Culex en las áreas periurbanas de la comarca de especial seguimiento por VNO, integradas por 15 localidades. En la actualidad, se han declarado 11 municipios como áreas en alerta, 9 de ellos con positivos en personas.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA

Para dirigir los trabajos de lucha contra el mosquito Culex allí donde es más necesario, la Diputación cuenta con el apoyo de la Estación Biológica de Doñana. Los científicos de esta institución del CSIC son los encargados de realizar una vigilancia entomológica avanzada en los municipios del plan de especial seguimiento en Sevilla.

Para ello disponen de una red de trampas repartidas por la provincia, que permiten la identificación de especies vectoras y la ejecución de pruebas PCR a los mosquitos capturados para detectar la circulación del virus en estos insectos. Esta labor permite identificar las zonas de mayor actividad del virus, y orientar un mayor esfuerzo de control a estas zonas.

Un ejemplo de área con una especial incidencia es Villamanrique de la Condesa, que ha registrado en los últimos días un incremento de casos positivos en humanos, y por lo tanto se han intensificado las medidas de vigilancia y control.

En este contexto, se están catalogando nuevas zonas susceptibles de tratamiento adulticida terrestre, entre ellas los límites del Espacio Natural de Doñana en la zona oeste del municipio, y se están revisando zonas de cultivos leñosos en regadío situadas en la parte sur del municipio, con el objetivo de identificar posibles áreas de riesgo y valorar la necesidad de actuaciones de control.